ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 октября в размере 61,5343 руб., евро - 61,1328 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,1328 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,90 коп.

29 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,5343 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,54 коп.

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По итогам 2022 года ООН ожидает снижение российского ВВП на 7%. Но после резкого спада в этом году в 2023 году российская экономика может продемонстрировать темпы роста в 1,3%, сообщается в октябрьском отчете конференции Генеральной Ассамблеи ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД),... читать дальше

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Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в 16 городах-миллионниках за месяц сократилась на 3%, до 21,6 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - на 4%, до 33,2 тыс. руб. Такие данные приводит "ЦИАН.Аналитика". Согласно расчетам "Этажей", средняя стоимость аренды... читать дальше

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Ряд важных изменений ожидает россиян в ноябре, пишет "Российская газета". Летчикам и шахтерам пересчитают доплаты к пенсиям Летчикам и шахтерам пересчитают доплаты к пенсиям С 1 ноября произойдет традиционный перерасчет доплат к пенсиям летчикам и шахтерам, тем, которые уже вышли на заслуженный... С 1 ноября произойдет традиционный перерасчет доплат к пенсиям летчикам и шахтерам, тем, которые уже вышли на заслуженный... читать дальше

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Правительство РФ расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, сообщается на сайте кабинета министров. В перечень включены 11 Британских заморских территорий:... В перечень включены 11 Британских заморских территорий:... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 6,8 тыс. случаев, скончались 75 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "В РФ выявлено 6 803 новых случаев COVID-19. Количество... "В РФ выявлено 6 803 новых случаев COVID-19. Количество... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил комплекс мер по минимизации загрязнения Арктической зоны России, сообщается на сайте российского кабинета министров. В план включено 13 мероприятий, направленных на сокращение выбросов в атмосферу и сбросов... В план включено 13 мероприятий, направленных на сокращение выбросов в атмосферу и сбросов... читать дальше

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 630 млн 79 тыс. 498, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 588 тыс. 798... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,5343 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,54 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,1328 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,1328 руб. По сравнению с...

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На заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики, которое провел вице-премьер– полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, обсуждались вопросы строительства судов аварийно-спасательного флота для Северного морского пути, проекты планов социального развития... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в августе 2022 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель продемонстрировал такое же повышение, сообщает Статистическое управление страны. По сравнению с августом 2021 года ВВП увеличился на 4% и... По сравнению с августом 2021 года ВВП увеличился на 4% и... читать дальше

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На востоке столицы к лету следующего года возведут два производственных корпуса для "Черкизовского мясоперерабатывающего завода", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "В районе Метрогородок на... "В районе Метрогородок на... читать дальше

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Европейский автомобильный концерн Stellantis NV предлагает штатным сотрудникам в США возможность добровольного увольнения с выплатой выходного пособия в рамках продолжающейся реорганизации операций, пишет газета The Wall Street Journal. Компания заявила, что предлагает... Компания заявила, что предлагает... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снова подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Белоруссии в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт), говорится в сообщении агентства. "Рейтинг Белоруссии "RD" отражает текущие выплаты по... "Рейтинг Белоруссии "RD" отражает текущие выплаты по... читать дальше

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Минпромторг РФ может получить полномочия по обеспечению госорганов различных уровней промышленной продукцией российского производства, следует из законопроекта (№ 220638-8), внесенного на рассмотрение Госдумы РФ рядом депутатов. Сам документ предусматривает внесение в... Сам документ предусматривает внесение в... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 7,1 тыс. случаев, скончались 79 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. "В РФ выявлено 7 107 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 330 человек и... читать дальше

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Великобритания с 1 января 2023 года прекратит импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщило в пятницу британское внешнеполитическое ведомство. "С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского СПГ и поддерживает страны мира в том, что... "С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского СПГ и поддерживает страны мира в том, что... читать дальше

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