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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 октября в размере 61,5343 руб., евро - 61,1328 руб.
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ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%, после сокращения на 0,1% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 1,9%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 0,4%
 
Российская экономика перейдет к росту во 2-м полугодии 2023 года - ЦБ
В базовом сценарии Банк России прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 3,0–3,5%. В 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит (-4,0)—(-1,0)%. При этом, по прогнозу Банка России, российская экономика перейдет к росту во втором...
 
Путин: в этом году ВВП РФ сократится на 2,8-2,9%, инфляция будет в районе 12%
Инфляция в РФ в 2022 году составит примерно 12%, экономика снизится на 2,8-2,9%, заявил вчера президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай". "Инфляция по году будет примерно 12%, и она имеет...
 
В России появился ГОСТ поверки счетчиков воды
С 1 ноября в России начнет действовать ГОСТ поверки счетчиков воды - ГОСТ Р 8.1012-2022 "Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки", сообщили "Известиям" в пресс-службе Росстандарта. В документе...
 
29 октября 2022 года 09:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 октября в размере 61,5343 руб., евро - 61,1328 руб.

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29 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,5343 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,54 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,1328 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,90 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
30 октября 2022 года 17:45
Рост российского ВВП в 2023 году может составить 1,3% - ООН
По итогам 2022 года ООН ожидает снижение российского ВВП на 7%. Но после резкого спада в этом году в 2023 году российская экономика может продемонстрировать темпы роста в 1,3%, сообщается в октябрьском отчете конференции Генеральной Ассамблеи ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД),...    читать дальше
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30 октября 2022 года 16:29
Аренда "однушки" в крупных городах РФ составляет 21 тыс. руб. в месяц, "двушки" - 26-33 тыс. - эксперты
Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в 16 городах-миллионниках за месяц сократилась на 3%, до 21,6 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - на 4%, до 33,2 тыс. руб. Такие данные приводит "ЦИАН.Аналитика". Согласно расчетам "Этажей", средняя стоимость аренды...    читать дальше
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30 октября 2022 года 14:58
Что нового готовит россиянам ноябрь
Ряд важных изменений ожидает россиян в ноябре, пишет "Российская газета".

Летчикам и шахтерам пересчитают доплаты к пенсиям

С 1 ноября произойдет традиционный перерасчет доплат к пенсиям летчикам и шахтерам, тем, которые уже вышли на заслуженный...    читать дальше
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30 октября 2022 года 12:53
Правительство РФ расширило перечень недружественных стран
Правительство РФ расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, сообщается на сайте кабинета министров.

В перечень включены 11 Британских заморских территорий:...    читать дальше
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30 октября 2022 года 11:34
В России за сутки выявлено более 6,8 тыс. новых случаев заболевания COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 6,8 тыс. случаев, скончались 75 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"В РФ выявлено 6 803 новых случаев COVID-19. Количество...    читать дальше
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30 октября 2022 года 10:47
Правительство утвердило комплекс мер по снижению выбросов в Арктической зоне РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил комплекс мер по минимизации загрязнения Арктической зоны России, сообщается на сайте российского кабинета министров.

В план включено 13 мероприятий, направленных на сокращение выбросов в атмосферу и сбросов...    читать дальше
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30 октября 2022 года 09:43
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 630 млн
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 630 млн 79 тыс. 498, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 588 тыс. 798...    читать дальше
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30 октября 2022 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 октября в размере 61,5343 руб., евро - 61,1328 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,5343 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,54 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,1328 руб. По сравнению с...
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29 октября 2022 года 17:48
Первые средства бюджета по арктической единой субсидии поступят в регионы до конца года
На заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики, которое провел вице-премьер– полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, обсуждались вопросы строительства судов аварийно-спасательного флота для Северного морского пути, проекты планов социального развития...    читать дальше
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29 октября 2022 года 16:27
Рост ВВП Канады в августе составил 0,1%
Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в августе 2022 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель продемонстрировал такое же повышение, сообщает Статистическое управление страны.

По сравнению с августом 2021 года ВВП увеличился на 4% и...    читать дальше
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29 октября 2022 года 14:49
"Черкизовский мясокомбинат" расширяет производство в Москве
На востоке столицы к лету следующего года возведут два производственных корпуса для "Черкизовского мясоперерабатывающего завода", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"В районе Метрогородок на...    читать дальше
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29 октября 2022 года 12:54
Stellantis предлагает штатным сотрудникам в США возможность добровольного увольнения
Европейский автомобильный концерн Stellantis NV предлагает штатным сотрудникам в США возможность добровольного увольнения с выплатой выходного пособия в рамках продолжающейся реорганизации операций, пишет газета The Wall Street Journal.

Компания заявила, что предлагает...    читать дальше
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29 октября 2022 года 12:37
Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Белоруссии на уровне "RD"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снова подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Белоруссии в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт), говорится в сообщении агентства.

"Рейтинг Белоруссии "RD" отражает текущие выплаты по...    читать дальше
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29 октября 2022 года 11:52
Минпромторг может получить полномочия по обеспечению госорганов продукцией российского производства
Минпромторг РФ может получить полномочия по обеспечению госорганов различных уровней промышленной продукцией российского производства, следует из законопроекта (№ 220638-8), внесенного на рассмотрение Госдумы РФ рядом депутатов.

Сам документ предусматривает внесение в...    читать дальше
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29 октября 2022 года 11:39
В России за сутки выявлено более 7,1 тыс. новых случаев заболевания COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 7,1 тыс. случаев, скончались 79 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. "В РФ выявлено 7 107 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 330 человек и...    читать дальше
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29 октября 2022 года 11:31
Великобритания с 1 января прекратит импорт СПГ из России
Великобритания с 1 января 2023 года прекратит импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщило в пятницу британское внешнеполитическое ведомство.

"С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского СПГ и поддерживает страны мира в том, что...    читать дальше
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