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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,4288 руб.
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28 октября 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,4288 руб.
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28 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 91 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4288 руб. Минимальный курс юаня составил 8,373 руб., максимальный - 8,48 руб. Было заключено 57525 сделок. Объем торгов составил 81137,97 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,403 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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