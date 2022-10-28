28 октября 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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28 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 31.10 по 06.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|31.10.2022
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Сентябрь 2022
|31.10.2022
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Сентябрь 2022
|31.10.2022
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|III квартал 2022
|31.10.2022
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Сентябрь 2022
|31.10.2022
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|III квартал 2022
|31.10.2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Октябрь 2022
|31.10.2022
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Октябрь 2022
|01.11.2022
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Октябрь 2022
|01.11.2022
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Сентябрь 2022
|02.11.2022
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Сентябрь 2022
|02.11.2022
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Март 2022
|02.11.2022
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Октябрь 2022
|02.11.2022
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Октябрь 2022
|02.11.2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 22 по 28 октября
|03.11.2022
|10:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Ноябрь 2022
|03.11.2022
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Сентябрь 2022
|03.11.2022
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Сентябрь 2022
|03.11.2022
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Сентябрь 2022
|03.11.2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 16 по 22 октября
|03.11.2022
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Сентябрь 2022
|03.11.2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 09 по 15 октября
|03.11.2022
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Октябрь 2022
|03.11.2022
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Сентябрь 2022
|03.11.2022
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Сентябрь 2022
|03.11.2022
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Ноябрь 2022
|04.11.2022
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Сентябрь 2022
|04.11.2022
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Сентябрь 2022
|04.11.2022
|15:30
|Безработица в Канаде
|Октябрь 2022
|04.11.2022
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Октябрь 2022
|04.11.2022
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Октябрь 2022
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