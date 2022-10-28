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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,4414 руб.
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28 октября 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,4414 руб.
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28 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 324 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4414 руб. Минимальный курс юаня составил 8,423 руб., максимальный - 8,49 руб. Было заключено 2402 сделки. Объем торгов составил 4981,51 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,432 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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