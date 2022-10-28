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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%, после сокращения на 0,1% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 1,9%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 0,4%
 
Путин: в этом году ВВП РФ сократится на 2,8-2,9%, инфляция будет в районе 12%
Инфляция в РФ в 2022 году составит примерно 12%, экономика снизится на 2,8-2,9%, заявил вчера президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай". "Инфляция по году будет примерно 12%, и она имеет...
 
В России появился ГОСТ поверки счетчиков воды
С 1 ноября в России начнет действовать ГОСТ поверки счетчиков воды - ГОСТ Р 8.1012-2022 "Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки", сообщили "Известиям" в пресс-службе Росстандарта. В документе...
 
Торговые сети ожидают дальнейшего снижения спроса
Доля ожидающих роста бизнеса топ-менеджеров российских сетей и поставщиков товаров повседневного спроса (FMCG) за год сократилась на треть - с 77% до 50%, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на результаты опроса NielsenIQ. Их них 39% отметили...
 
28 октября 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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28 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:30 Предварительная оценка ВВП Франции III квартал 2022
10:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide Октябрь 2022
10:45 Данные о потребительских расходах во Франции Сентябрь 2022
10:45 Цены производителей во Франции Сентябрь 2022
11:00 Предварительная оценка ВВП Германии III квартал 2022
12:00 Изменение цен производителей в Италии Сентябрь 2022
12:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Октябрь 2022
15:30 Изменение расходов и доходов населения США Сентябрь 2022
15:30 Месячное изменение ВВП Канады Август 2022
16:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Октябрь 2022
17:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Октябрь 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
28 октября 2022 года 13:52
Рубль не изменился к доллару и евро на ожидаемом решении ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%
Рубль не изменился к доллару и евро на "Московской бирже" в пятницу днем на решении ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, так как оно уже было учтено рынком.

К 13:35 мск курс доллара на торгах "Московской биржи" составлял 61,6075 руб., что на 0,75 копейки...    читать дальше
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28 октября 2022 года 13:49
Самый большой в мире фонд национального благосостояния получил убыток в 3-м квартале
Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, завершил третий квартал с убытком.

Как говорится в отчетности фонда, в июле-сентябре его потери от инвестиций составили 4,4%, или 449 млрд крон...    читать дальше
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28 октября 2022 года 13:41
Российская экономика перейдет к росту во 2-м полугодии 2023 года - ЦБ
В базовом сценарии Банк России прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 3,0–3,5%. В 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит (-4,0)—(-1,0)%. При этом, по прогнозу Банка России, российская экономика перейдет к росту во втором полугодии 2023 года. В...    читать дальше
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28 октября 2022 года 13:33
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,50% годовых
Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста...    читать дальше
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28 октября 2022 года 13:27
Чистая прибыль Air France-KLM в 3-м квартале составила 460 млн евро против убытка годом ранее
Франко-голландская авиакомпания Air France-KLM в третьем квартале 2022 года вышла на прибыльный уровень, однако ее чистая прибыль не оправдала ожиданий аналитиков.

Как говорится в сообщении авиакомпании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 460 млн евро против...    читать дальше
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28 октября 2022 года 13:21
Предложение по маркировке икры в РФ прорабатывается достаточно интенсивно
Предложение по маркировке в России черной и красной икры прорабатывается достаточно интенсивно.

"Прослеживаемость продукции - один из важнейших вопросов. Есть отдельное поручение, которое отрабатывается сейчас достаточно интенсивно. Мы направили свои предложения в...    читать дальше
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28 октября 2022 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 28 октября снижается
Индекс Мосбиржи сильно корректируется наверх после снижения, пытаясь развернуться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,2 пункта (0,379%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2156,44 пункта. Максимальное значение к текущему моменту...    читать дальше
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28 октября 2022 года 13:13
Electrolux получил убыток в 3-м квартале, но увеличил выручку на 14%
Шведская компания Electrolux AB, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей бытовой техники, в 3-м квартале 2022 года получила чистый убыток в 605 млн шведских крон ($55 млн) по сравнению с прибылью в размере 1,14 млрд крон за аналогичный период 2021...    читать дальше
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28 октября 2022 года 13:06
Производство сахара в РФ в этом сезоне предварительно оценивается в 6-6,5 млн тонн
Производство сахара в России в этом сезоне может составить 6-6,5 млн тонн, более точную оценку дать пока сложно, считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"С учетом мелассы, я думаю, что (производство сахара) колеблется от...    читать дальше
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28 октября 2022 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 62,565 руб.
Максимальное значение за неделю (с 21 октября по 28 октября) - 62,565 руб. за доллар, минимальное значение - 61,4056 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,06 руб.

Это автоматическое сообщение.
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28 октября 2022 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 62,56/68,47 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,56/68,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 27 коп., Cредний курс продажи...
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28 октября 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 28 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 64,2/65,3 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,2/65,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 5 коп., средний...
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28 октября 2022 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 61,06/67,15 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 61,06/67,15 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 5 коп., Cредний курс продажи упал на 41...
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28 октября 2022 года 13:00
Вице-премьер Молдавии выступает за сохранение договора о поставках газа с "Газпромом"
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну выступает за сохранение договора о поставках газа между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром".

"Мы считаем, что это хороший договор. Важно, чтобы все его условия выполнялись", - сказал Спыну в...    читать дальше
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28 октября 2022 года 12:53
Президент Франции и канцлер ФРГ готовы объединиться, чтобы противостоять недобросовестной конкуренции США
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, несмотря на серьезные разногласия между двумя странами, выступили единым фронтом в вопросе противодействия протекционистской политике США, сообщило издание Politico.

"После публичной ссоры Олаф Шольц и...    читать дальше
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28 октября 2022 года 12:45
В октябре сводный индекс доверия в еврозоне обновил почти 2-летний минимум
Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в октябре упал до 92,5 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Значение индикатора совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics, и стало минимальным с ноября 2020 года.

В...    читать дальше
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