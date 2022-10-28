28 октября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|III квартал 2022
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Октябрь 2022
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Сентябрь 2022
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Сентябрь 2022
|11:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|III квартал 2022
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Сентябрь 2022
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Октябрь 2022
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Сентябрь 2022
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Август 2022
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Октябрь 2022
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Октябрь 2022
Это автоматическое сообщение.
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28 октября 2022 года 13:52
Рубль не изменился к доллару и евро на "Московской бирже" в пятницу днем на решении ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, так как оно уже было учтено рынком.
К 13:35 мск курс доллара на торгах "Московской биржи" составлял 61,6075 руб., что на 0,75 копейки... читать дальше
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28 октября 2022 года 13:49
Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, завершил третий квартал с убытком.
Как говорится в отчетности фонда, в июле-сентябре его потери от инвестиций составили 4,4%, или 449 млрд крон... читать дальше
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28 октября 2022 года 13:41
В базовом сценарии Банк России прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 3,0–3,5%. В 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит (-4,0)—(-1,0)%. При этом, по прогнозу Банка России, российская экономика перейдет к росту во втором полугодии 2023 года. В... читать дальше
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28 октября 2022 года 13:33
Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ.
"Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста... читать дальше
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28 октября 2022 года 13:27
Франко-голландская авиакомпания Air France-KLM в третьем квартале 2022 года вышла на прибыльный уровень, однако ее чистая прибыль не оправдала ожиданий аналитиков.
Как говорится в сообщении авиакомпании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 460 млн евро против... читать дальше
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28 октября 2022 года 13:21
Предложение по маркировке в России черной и красной икры прорабатывается достаточно интенсивно.
"Прослеживаемость продукции - один из важнейших вопросов. Есть отдельное поручение, которое отрабатывается сейчас достаточно интенсивно. Мы направили свои предложения в... читать дальше
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28 октября 2022 года 13:15
Индекс Мосбиржи сильно корректируется наверх после снижения, пытаясь развернуться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,2 пункта (0,379%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2156,44 пункта. Максимальное значение к текущему моменту... читать дальше
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28 октября 2022 года 13:13
Шведская компания Electrolux AB, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей бытовой техники, в 3-м квартале 2022 года получила чистый убыток в 605 млн шведских крон ($55 млн) по сравнению с прибылью в размере 1,14 млрд крон за аналогичный период 2021... читать дальше
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28 октября 2022 года 13:06
Производство сахара в России в этом сезоне может составить 6-6,5 млн тонн, более точную оценку дать пока сложно, считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.
"С учетом мелассы, я думаю, что (производство сахара) колеблется от... читать дальше
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28 октября 2022 года 13:05
Максимальное значение за неделю (с 21 октября по 28 октября) - 62,565 руб. за доллар, минимальное значение - 61,4056 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,06 руб.
Это автоматическое сообщение.
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28 октября 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,56/68,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 27 коп., Cредний курс продажи...
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28 октября 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,2/65,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 5 коп., средний...
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28 октября 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 61,06/67,15 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 5 коп., Cредний курс продажи упал на 41...
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28 октября 2022 года 13:00
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну выступает за сохранение договора о поставках газа между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром".
"Мы считаем, что это хороший договор. Важно, чтобы все его условия выполнялись", - сказал Спыну в... читать дальше
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28 октября 2022 года 12:53
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, несмотря на серьезные разногласия между двумя странами, выступили единым фронтом в вопросе противодействия протекционистской политике США, сообщило издание Politico.
"После публичной ссоры Олаф Шольц и... читать дальше
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28 октября 2022 года 12:45
Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в октябре упал до 92,5 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Значение индикатора совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics, и стало минимальным с ноября 2020 года.
В... читать дальше
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