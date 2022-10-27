ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 октября в размере 61,3589 руб.

27 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 61,3589 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,88 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 37420,038 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 657,225 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 292 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,3881 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,15 руб., максимальный - 61,9175 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 61,15 руб., максимальный - 61,9175 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 672 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4862 руб. Минимальный курс евро составил 60,8425 руб., максимальный - 62,875 руб. Была заключена 15591... Минимальный курс евро составил 60,8425 руб., максимальный - 62,875 руб. Была заключена 15591... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 405,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4379 руб. Минимальный курс юаня составил 8,393 руб., максимальный - 8,512 руб. Было заключено... Минимальный курс юаня составил 8,393 руб., максимальный - 8,512 руб. Было заключено... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме, подогретый благоприятной нефтяной конъюнктурой и затишьем в геополитической повестке. Индекс МосБиржи превысил 2160 пунктов, индекс РТС закрепился выше 1100 пунктов на фоне роста рубля, лидировали в подъеме бумаги металлургов и... читать дальше

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РФ, по данным на 27 октября, собрала 149,7 млн тонн зерна (в бункерном весе, т.е. до очистки и сушки), что на 30,7 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Минсельхоза. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 44,9 млн га (с... Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 44,9 млн га (с... читать дальше

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Доллар США остался самой популярной валютой в мире в 2022 году, юань вошел в пятерку лидеров, обойдя сразу нескольких конкурентов, свидетельствуют результаты исследования Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS), публикуемые раз в три года. В... читать дальше

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Цены на нефть ускорили рост, реагируя на снижение запасов бензина в США и статистические данные о динамике ВВП. "Цены на нефть вновь повышаются на неделе, которая, похоже, получится "бычьей" в целом", - говорит эксперт Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует... "Цены на нефть вновь повышаются на неделе, которая, похоже, получится "бычьей" в целом", - говорит эксперт Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует... читать дальше

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Сбор тепличных овощей в РФ по итогам текущего года превысит 1,516 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" вице-президент ассоциации "Теплицы России" Андрей Медведев. "Рост (производства ) будет. В 2022 году планируется очередной рекорд - 1,516 млн тонн овощей в теплицах", -... "Рост (производства ) будет. В 2022 году планируется очередной рекорд - 1,516 млн тонн овощей в теплицах", -... читать дальше

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Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США достигли максимума более чем за 20 лет, превысив уровень 7% годовых. Последний раз они были настолько высоки в апреле 2002 года, после того как лопнул пузырь доткомов, отмечает The Wall Street Journal. Средняя процентная... Средняя процентная... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 743 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4012 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,1475 руб., максимальный - 61,8525 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 61,1475 руб., максимальный - 61,8525 руб. Была... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает пользователям недр, которые имеют лицензию на извлечение пластовых вод, после добычи из них ценных металлов и компонентов производить закачку попутной воды обратно в пласт. Сейчас это разрешено только при добыче... читать дальше

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Банк России 28 октября выпускает в обращение памятные серебряные монеты "Нагрудный знак с портретом Петра I" серии "Алмазный фонд России", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Коллекция Алмазного фонда была основана при Петре I как хранилище царских ценностей. Одним из... Коллекция Алмазного фонда была основана при Петре I как хранилище царских ценностей. Одним из... читать дальше

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Минфин подготовил положительный отзыв правительства на депутатский законопроект, который обязует банки в течении 30 дней возместить гражданам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия клиента. Законопроект был внесен в парламент в конце сентября,... читать дальше

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Экономическая активность в еврозоне, вероятно, существенно замедлилась в третьем квартале 2022 года, и Европейский центральный банк (ЕЦБ) ждет дальнейшего ее ослабления в течение нынешнего года и в начале следующего, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о втором этапе распределения инвестиционных квот добычи водных биологических ресурсов. Документ был внесен правительством в парламент в конце июля 2022 г. Он разработан Минсельхозом и Росрыболовством и предусматривает... Документ был внесен правительством в парламент в конце июля 2022 г. Он разработан Минсельхозом и Росрыболовством и предусматривает... читать дальше

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