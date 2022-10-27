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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,6033 руб.
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27 октября 2022 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,6033 руб.
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27 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1189 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6033 руб. Минимальный курс евро составил 61,3725 руб., максимальный - 62,0475 руб. Было заключено 8460 сделок. Объем торгов составил 17597,3 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,4975 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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