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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,4681 руб.
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26 октября 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,4681 руб.
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26 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1480 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4681 руб. Минимальный курс юаня составил 8,411 руб., максимальный - 8,5 руб. Было заключено 3342 сделки. Объем торгов составил 7419,38 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,484 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Максимальное значение за неделю (с 19 октября по 26 октября) - 62,6763 руб. за доллар, минимальное значение - 61,4056 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,72 руб. Это автоматическое сообщение.
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Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 68,3063 руб.
Минимальное значение за месяц (с 26 сентября по 26 октября) - 68,3063 руб. за доллар, максимальное значение - 72,326 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,33 руб. Это автоматическое сообщение.
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Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 62,68/68,31 руб.
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По состоянию на 13:00 мск 26 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 64,35/66,15 руб.
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