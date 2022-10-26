Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,4681 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,411 руб., максимальный - 8,5 руб. Было заключено 3342 сделки. Объем торгов составил 7419,38 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,484 руб. за юань.

26 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1480 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4681 руб.

.

Федеральная резервная система (ФРС), вероятно, продолжит повышение ключевой процентной ставки, тем самым приблизив экономику Соединенных Штатов к рецессии, полагает член руководства исследовательской компании Conference Board и бывший зампредседателя Федрезерва Роджер... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2023 года запрета и ограничений на вывоз за пределы России либо ввоз в страну отдельных видов сырья и товаров. Документ, вносящий соответствующие изменения в указ N100 от 8 марта 2022 года, размещен на официальном... читать дальше

.

В ходе сегодняшних торгов европейские фондовые индексы преимущественно снижаются, трейдеры оценивают очередную порцию корпоративной отчетности. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 13:24 мск снизился на 0,1% и составил 407,20 пункта.... Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 13:24 мск снизился на 0,1% и составил 407,20 пункта.... читать дальше

.

В Кремле подтвердили, что планируется перевести в российскую юрисдикцию активы зарубежных компаний на вновь присоединенных территориях. На просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что создана некая комиссия по проблеме зарубежных активов, пресс-секретарь... На просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что создана некая комиссия по проблеме зарубежных активов, пресс-секретарь... читать дальше

.

Спрос на туры за рубеж для оформления карт платежных систем Visa и MasterCard вырос в октябре из-за продолжающихся отказов иностранных банков принимать российские карты "Мир", сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Из-за отказов банков Турции и других... "Из-за отказов банков Турции и других... читать дальше

.

К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,24 пункта (0,574%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2118,41 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2144,24 (+0,64%) пункта,... читать дальше

.

Средства для развития городского транспорта, в том числе электротранспорта, предусмотрены в федеральном бюджете и Фонде национального благосостояния (ФНБ) на общую сумму порядка 250 млрд рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы предусмотрим необходимые... "Мы предусмотрим необходимые... читать дальше

.

Максимальное значение за неделю (с 19 октября по 26 октября) - 62,6763 руб. за доллар, минимальное значение - 61,4056 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,72 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Минимальное значение за месяц (с 26 сентября по 26 октября) - 68,3063 руб. за доллар, максимальное значение - 72,326 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,33 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,68/68,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 105 коп., Cредний курс продажи...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,35/66,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 20 коп., средний...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 61,24/67,08 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 66 коп., Cредний курс продажи вырос на...

.

В 3-м квартале 2022 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 4,516 тыс. поддельных денежных знаков Банка России, что на 49,7%, или в 2 раза, меньше, чем в 3-м квартале 2021 года (8,981 тыс.), говорится в сообщении ЦБ РФ. По сравнению с предыдущим, вторым,... читать дальше

.

Чистая прибыль производителя спортивных товаров Puma SE (Геромания) в июле-сентябре выросла на 1,8% до 146,4 млн евро со 143,8 млн евро за аналогичный период годом ранее. Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) за отчетный период увеличилась до 258 млн евро по... Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) за отчетный период увеличилась до 258 млн евро по... читать дальше

.

Германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, подтвердила прогноз финансовых показателей на 2022 год, несмотря на сокращение чистой прибыли в третьем квартале. Чистая прибыль BASF в прошедшем квартале сократилась на 27%, до 909 млн евро по сравнению с 1,25... Чистая прибыль BASF в прошедшем квартале сократилась на 27%, до 909 млн евро по сравнению с 1,25... читать дальше

.

Животноводство РФ в этом году сохраняет положительную динамику выпуска продукции, сообщает Минсельхоз. Так, производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные хозяйства) за 9 месяцев составило 11,23 млн тонн (в живом весе), что... Так, производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные хозяйства) за 9 месяцев составило 11,23 млн тонн (в живом весе), что... читать дальше

.