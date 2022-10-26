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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Инфляция в России в сентябре составила 0,05%
В сентябре потребительские цены подросли на 0,05% после снижения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 13,7%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков.
 
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Иностранные авиакомпании вдвое нарастили перевозки пассажиров в Россию, несмотря на санкционное давление. В январе-сентябре 2022 года они перевезли на рейсах в/из РФ свыше 8,7 млн человек, тогда как за девять месяцев прошлого года - только 4 млн....
 
Растет спрос на комплектующие для компьютеров и ноутбуков
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Криптовалюты обрастают физическими устройствами
На фоне роста интереса к криптовалюте увеличивается число физических устройств, которые позволяют проводить операции с ней. В Москве выросло количество криптоматов, пишет "Коммерсант". Как рассказали в RusBit, которая занимается их установкой, в...
 
26 октября 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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26 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции Октябрь 2022
11:00 Изменение денежной массы в еврозоне Сентябрь 2022
16:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США Сентябрь 2022
17:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США Сентябрь 2022
17:00 Процентная ставка Банка Канады Октябрь 2022
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 15 по 21 октября

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
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Бывший зампредседателя ФРС ожидает короткую рецессию в США в конце следующего года
Федеральная резервная система (ФРС), вероятно, продолжит повышение ключевой процентной ставки, тем самым приблизив экономику Соединенных Штатов к рецессии, полагает член руководства исследовательской компании Conference Board и бывший зампредседателя Федрезерва Роджер...    читать дальше
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Указом президента РФ ограничения на вывоз из страны отдельных видов товаров и сырья продлены до конца 2023 г.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2023 года запрета и ограничений на вывоз за пределы России либо ввоз в страну отдельных видов сырья и товаров. Документ, вносящий соответствующие изменения в указ N100 от 8 марта 2022 года, размещен на официальном...    читать дальше
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Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 13:24 мск снизился на 0,1% и составил 407,20 пункта....    читать дальше
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26 октября 2022 года 13:27
Активы зарубежных компаний на вновь присоединенных территориях будут переведены под юрисдикцию РФ - Песков
В Кремле подтвердили, что планируется перевести в российскую юрисдикцию активы зарубежных компаний на вновь присоединенных территориях.

На просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что создана некая комиссия по проблеме зарубежных активов, пресс-секретарь...    читать дальше
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26 октября 2022 года 13:19
"Карточные" туры в зарубежье вновь пользуются спросом у россиян
Спрос на туры за рубеж для оформления карт платежных систем Visa и MasterCard вырос в октябре из-за продолжающихся отказов иностранных банков принимать российские карты "Мир", сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Из-за отказов банков Турции и других...    читать дальше
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26 октября 2022 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 26 октября снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,24 пункта (0,574%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2118,41 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2144,24 (+0,64%) пункта,...    читать дальше
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26 октября 2022 года 13:10
На развитие городского электротранспорта в бюджете РФ и ФНБ предусмотрено порядка 250 млрд руб.
Средства для развития городского транспорта, в том числе электротранспорта, предусмотрены в федеральном бюджете и Фонде национального благосостояния (ФНБ) на общую сумму порядка 250 млрд рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы предусмотрим необходимые...    читать дальше
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26 октября 2022 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 62,6763 руб.
Максимальное значение за неделю (с 19 октября по 26 октября) - 62,6763 руб. за доллар, минимальное значение - 61,4056 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,72 руб.

Это автоматическое сообщение.
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26 октября 2022 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 68,3063 руб.
Минимальное значение за месяц (с 26 сентября по 26 октября) - 68,3063 руб. за доллар, максимальное значение - 72,326 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,33 руб.

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26 октября 2022 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 62,68/68,31 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,68/68,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 105 коп., Cредний курс продажи...
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26 октября 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 26 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 64,35/66,15 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,35/66,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 20 коп., средний...
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26 октября 2022 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 61,24/67,08 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 61,24/67,08 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 66 коп., Cредний курс продажи вырос на...
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26 октября 2022 года 13:02
В 3-м квартале количество выявленных фальшивых рублей снизилось в годовом выражении в 2 раза
В 3-м квартале 2022 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 4,516 тыс. поддельных денежных знаков Банка России, что на 49,7%, или в 2 раза, меньше, чем в 3-м квартале 2021 года (8,981 тыс.), говорится в сообщении ЦБ РФ. По сравнению с предыдущим, вторым,...    читать дальше
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26 октября 2022 года 12:48
Выручка Puma выросла в 3-м квартале на 24%
Чистая прибыль производителя спортивных товаров Puma SE (Геромания) в июле-сентябре выросла на 1,8% до 146,4 млн евро со 143,8 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) за отчетный период увеличилась до 258 млн евро по...    читать дальше
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26 октября 2022 года 12:39
Чистая прибыль BASF в 3-м квартале сократилась на 27%
Германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, подтвердила прогноз финансовых показателей на 2022 год, несмотря на сокращение чистой прибыли в третьем квартале.

Чистая прибыль BASF в прошедшем квартале сократилась на 27%, до 909 млн евро по сравнению с 1,25...    читать дальше
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26 октября 2022 года 12:27
Производство скота и птицы выросло в РФ за 9 месяцев на 3,7% - Минсельхоз
Животноводство РФ в этом году сохраняет положительную динамику выпуска продукции, сообщает Минсельхоз.

Так, производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные хозяйства) за 9 месяцев составило 11,23 млн тонн (в живом весе), что...    читать дальше
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