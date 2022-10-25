25 октября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Октябрь 2022
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Август 2022
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Октябрь 2022
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25 октября 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 36400,402 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 605,975 млрд руб., или на...
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25 октября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2944 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,5409 руб.
Минимальный курс евро составил 59,645 руб., максимальный - 61,48 руб. Было заключено 12383 сделки.... читать дальше
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25 октября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1508 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,3495 руб.
Минимальный курс доллара США составил 61,0525 руб., максимальный - 61,6 руб. Было... читать дальше
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25 октября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 19 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3261 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,295 руб., максимальный - 8,417 руб. Было заключено 39744 сделки.... читать дальше
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25 октября 2022 года 19:03
Квоту на ввоз в РФ беспошлинной говядины в 2023 году предлагается снизить в два раза, до 100 тыс. тонн.
"Предлагаемый объем (на 2023 год) - не более 100 тыс. тонн", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития, комментируя вопрос о предлагаемой беспошлинной... читать дальше
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25 октября 2022 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги на оптимистичной ноте в ожидании притока свежей ликвидности в конце месяца от дивидендных выплат "Газпрома" и "Татнефти" , а также на фоне отскока нефти от дневных минимумов. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2100 пунктов во главе с расписками Ozon ,... читать дальше
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25 октября 2022 года 18:51
Производство рафинированной меди в мире в этом году будет меньше потребления, однако в 2023 году ситуация сменится на противоположную и будет зафиксирован профицит этого металла, прогнозирует Международная исследовательская группа по меди (International Copper Study Group,... читать дальше
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25 октября 2022 года 18:43
Правительство Белоруссии сформировало макроэкономический прогноз на 2023 год, сообщила пресс-служба Совмина.
"Темп роста ВВП должен составить 103,8% (рост на 3,8%), реальные располагаемые денежные доходы населения должны увеличиться на 4,1% при росте реальной зарплаты... читать дальше
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25 октября 2022 года 18:25
Трейдеры стали ожидать от Федеральной резервной системы (ФРС) США менее агрессивных шагов на последнем заседании этого года.
Как показывают фьючерсы на размер базовой ставки, теперь вероятность ее повышения в декабре на 0,5 процентного пункта оценивается в 52%, в то... читать дальше
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25 октября 2022 года 18:17
Мировой объем выпуска нержавеющей стали в первом полугодии 2022 года сократился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 29 млн тонн, сообщается в пресс-релизе Worldstainless (ранее - International Stainless Steel Forum, ISSF).
Наиболее... читать дальше
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25 октября 2022 года 18:09
Банк России подготовил проекты указаний с изменениями порядка обмена информацией в электронном виде, в том числе при уделенном урегулировании убытков, которые затрагивают ОСАГО, обязательное страхование ответственности перевозчиков перед пассажирами, а также владельцев опасных... читать дальше
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25 октября 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,3298 руб.
Минимальный курс доллара США составил 61,16 руб., максимальный - 61,55 руб. Было... читать дальше
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25 октября 2022 года 17:56
Инфляционные ожидания населения РФ в октябре продолжили расти, увеличились до 12,8% с 12,5% в сентябре, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке. Очередное... читать дальше
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25 октября 2022 года 17:42
Индекс потребительского доверия в США в октябре уменьшился до 102,5 пункта по сравнению с пересмотренными 107,8 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем ожидали менее значительного... читать дальше
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25 октября 2022 года 17:19
Золото и серебро дорожают на фоне ослабления курса доллара.
Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 17:04 мск поднимаются на 0,6% - до $1663,40 за тройскую унцию.
Серебро с поставкой в декабре прибавило в цене 0,8% и... читать дальше
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25 октября 2022 года 17:01
Американские фондовые индексы начали торги во вторник без единой динамики, однако затем все три основных показателя перешли к росту. В отсутствие значимой статистики инвесторы оценивают квартальную отчетность крупных компаний США.
Dow Jones Industrial Average к 16:47... читать дальше
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