ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 октября в размере 61,1958 руб., евро - 59,8378 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 59,8378 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,93 коп.

22 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 61,1958 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,60 коп.

.

Вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев посетил вчера космодром Восточный и провёл совещание по вопросу создания арктической спутниковой группировки в целях безопасности судоходства по Северному морскому пути. Во время посещения космодрома... Во время посещения космодрома... читать дальше

.

В пилотировании цифрового рубля, первый этап которого начался в 2022 году, принимают участие 12 банков. На включение в следующую тестовую группу уже подали заявки МКБ, РСХБ и финтехкомпания "Лайтхаус" (партнер Трансмашхолдинга), рассказали "Известиям" их представители.... читать дальше

.

На федеральный проект "Сфера", предусматривающий создание многоспутниковой орбитальной группировки, в 2022 году выделено 14 млрд рублей, в 2023-2024 годах планируется потратить по 18 млрд рублей, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В 2022 году на... "В 2022 году на... читать дальше

.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее и ускоряющее для регионов согласование документов территориального планирования, необходимых для создания комфортной городской среды. "Теперь срок согласования изменений в схемы территориального... "Теперь срок согласования изменений в схемы территориального... читать дальше

.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 627 млн 471 тыс. 493, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 577 тыс.953... читать дальше

.

Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) в третий раз избран Си Цзиньпин, сообщает "Синьхуа". Агентство отмечает, что голосование состоялось на первом заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. В сообщении подчеркивается, что Си... читать дальше

.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ стал минимальным с конца июля и составил почти 8,7 тыс. случаев, скончались 88 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "В РФ выявлено 8 672 новых случая... "В РФ выявлено 8 672 новых случая... читать дальше

.

"Корпорация МСП" (институт развития по поддержке и развитию малого бизнеса) может в текущем году выдать субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) кредиты на организацию производства на общую сумму в 50 млрд рублей, заявил заместитель гендиректора "Корпорации МСП"... читать дальше

.

Правительство РФ утвердило директивы госкомпаниям о мерах поддержки их поставщиков в условиях частичной мобилизации, заявил заместитель гендиректора "Корпорации МСП" Алексей Журавлев в ходе форума "Сделано в России". "Неделю назад первый заместитель председателя... "Неделю назад первый заместитель председателя... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 61,1958 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,60 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 59,8378 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 59,8378 руб. По...

.

Россия и Белоруссия в ближайшие недели завершат оформление кредита белорусской стороне на реализацию проектов в сфере импортозамещения в пределах ранее согласованного объема $1,5 млрд, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "По кредиту, который известен... "По кредиту, который известен... читать дальше

.

Казахстанцы в сентябре выкупили 3 тыс. 99 золотых слитков общим весом 124,66 кг, сообщила пресс-служба Национального банка республики. В августе было выкуплено 2 тыс. 395 золотых слитков общим весом 68,6 кг. Таким образом, вес выкупленных слитков в сентябре вырос в 1,8... читать дальше

.

Ангольская государственная компания Sodiam выставит на продажу редкий розовый алмаз "Роза Луло" (Lulo Rose), который она нашла в июле в руднике Луло. Алмаз будет доступен вместе с другими неограненными драгоценными камнями для зарегистрированных клиентов с 24 октября по... Алмаз будет доступен вместе с другими неограненными драгоценными камнями для зарегистрированных клиентов с 24 октября по... читать дальше

.

К 2024 году все государственные информационные системы будут переведены на единую цифровую платформу "ГосТех", что позволит повысить качество оказания госуслуг бизнесу и гражданам. Концепцию развития платформы, а также план необходимых для этого мероприятий утвердил... читать дальше

.

Rio Tinto теряет возможности для развития бизнеса из-за "багажа" неудачных сделок в прошлом, и компании следует вновь сфокусироваться на приобретении активов, считает председатель ее совета директоров Доминик Бартон. По словам Бартона, который выступил на саммите... По словам Бартона, который выступил на саммите... читать дальше

.

Озимый сев в России проведен более чем на 80% от запланированной площади, сообщил Минсельхоз. По плану, площадь озимого сева в этом году увеличится до 19 млн га с 18,4 млн га годом ранее. На сегодняшний день в целом по стране озимые зерновые культуры посеяны на 15,8 млн... По плану, площадь озимого сева в этом году увеличится до 19 млн га с 18,4 млн га годом ранее. На сегодняшний день в целом по стране озимые зерновые культуры посеяны на 15,8 млн... читать дальше

.