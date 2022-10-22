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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 октября в размере 61,1958 руб., евро - 59,8378 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,05%
В сентябре потребительские цены подросли на 0,05% после снижения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 13,7%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков.
 
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За три квартала текущего года Банку России удалось выявить 3618 финансовых субъектов с признаками нелегальной деятельности, рассказали "Известиям" в пресс-службе регулятора. Из них почти 1,5 тыс. компаний имели признаки финансовых пирамид, более 1,2...
 
22 октября 2022 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 октября в размере 61,1958 руб., евро - 59,8378 руб.

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22 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 61,1958 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,60 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 59,8378 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,93 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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"В РФ выявлено 8 672 новых случая...    читать дальше
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"Неделю назад первый заместитель председателя...    читать дальше
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23 октября 2022 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 октября в размере 61,1958 руб., евро - 59,8378 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 61,1958 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,60 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 59,8378 руб. По...
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22 октября 2022 года 17:49
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"По кредиту, который известен...    читать дальше
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22 октября 2022 года 16:46
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22 октября 2022 года 15:45
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По словам Бартона, который выступил на саммите...    читать дальше
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22 октября 2022 года 12:43
Озимый сев в России проведен более чем на 80% от запланированной площади
Озимый сев в России проведен более чем на 80% от запланированной площади, сообщил Минсельхоз.

По плану, площадь озимого сева в этом году увеличится до 19 млн га с 18,4 млн га годом ранее. На сегодняшний день в целом по стране озимые зерновые культуры посеяны на 15,8 млн...    читать дальше
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