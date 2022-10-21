Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,1933 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,7 руб., максимальный - 61,705 руб. Было заключено 24519 сделок. Объем торгов составил 75223,03 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,29 руб. за доллар США.

21 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2722 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1933 руб.

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 788 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3656 руб. Минимальный курс юаня составил 8,29 руб., максимальный - 8,438 руб. Было заключено 56310 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,29 руб., максимальный - 8,438 руб. Было заключено 56310 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2722 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1933 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,7 руб., максимальный - 61,705 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,7 руб., максимальный - 61,705 руб. Было заключено... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6121 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,8206 руб. Минимальный курс евро составил 59,3775 руб., максимальный - 60,815 руб. Было заключено 16716... Минимальный курс евро составил 59,3775 руб., максимальный - 60,815 руб. Было заключено 16716... читать дальше

.

Российский фондовый рынок, начавший торги умеренным снижением индексов, завершил пятницу в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к 18:50 мск на 0,9% и составил 2043,71 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск на 0,9% и составил 2043,71 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,87% - до 1050,57 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,87% - до 1050,57 пункта. Европейские рынки... Европейские рынки... читать дальше

.

Deutsche Bank AG пообещал "существенно" сократить углеродные выбросы в рамках Scope 3 (прочие косвенные выбросы), также называемые "финансируемыми выбросами", к 2030 году и поставил ряд целей по снижению углеродного следа в кредитном портфеле. В сообщении банка... В сообщении банка... читать дальше

.

По итогам 2022 финансового года, который завершился 30 сентября, дефицит госбюджета США сократился на 50% - до $1 трлн 375,389 млрд, сообщил Минфин страны. В 2021 году отрицательное сальдо бюджета США составило $2 трлн 775,575 млрд, уменьшившись на 11% по сравнению с... В 2021 году отрицательное сальдо бюджета США составило $2 трлн 775,575 млрд, уменьшившись на 11% по сравнению с... читать дальше

.

Положения проекта постановления Верховного суда (ВС) РФ по ОСАГО, которые предусматривают освобождение от судебных расходов физлиц при оспаривании в судах решений, вынесенных в досудебном порядке, направлены на защиту потребителей, сообщили "Интерфаксу" в службе главного... читать дальше

.

Сельхозтоваропроизводители РФ с начала года приобрели порядка 4,3 млн тонн минудобрений в действующем веществе, что почти на 7% выше аналогичного показателя 2021 года. По предварительным данным, темпы приобретения минудобрений позволят поднять их уровень внесения до 60... По предварительным данным, темпы приобретения минудобрений позволят поднять их уровень внесения до 60... читать дальше

.

Ангольская госкомпания Sodiam выставит на продажу редкий розовый алмаз "Роза Луло" (Lulo Rose), который она нашла в июле в руднике Луло. Алмаз будет доступен вместе с другими неограненными драгоценными камнями для зарегистрированных клиентов с 24 октября по 14 ноября,... Алмаз будет доступен вместе с другими неограненными драгоценными камнями для зарегистрированных клиентов с 24 октября по 14 ноября,... читать дальше

.

ВТБ пока не стал разрабатывать новую стратегию развития, несмотря на то, что вскоре закончится нынешняя, заявил замруководителя департамента стратегии и корпоративного развития - вице-президент банка Александр Воронов. Действующая стратегия группы была принята в 2019 г и... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2733 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,229 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,6925 руб., максимальный - 61,745 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,6925 руб., максимальный - 61,745 руб. Было... читать дальше

.

Часть клиентов крупнейшего сырьевого трейдера Glencore отказывается покупать российский никель, в то время как другие, в том числе европейские, по-прежнему готовы это делать. Об этом заявил, как сообщает Bloomberg, глава отдела маркетинга никеля Glencore Джейсон Клюк на... читать дальше

.

Цены на нефть растут в ходе торгов вечером и могут завершить неделю в плюсе. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 мск подорожали на $0,74 (0,8%) - до $93,12 за баррель. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 мск подорожали на $0,74 (0,8%) - до $93,12 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на торгах на... Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на торгах на... читать дальше

.

ВТБ, обладающий богатым опытом M&A, и в будущем намерен активно участвовать в консолидации банковского сектора, заявил замруководителя департамента стратегии и корпоративного развития - вице-президент банка Александр Воронов. "Активное участие в консолидации банковского... "Активное участие в консолидации банковского... читать дальше

.

Правительство предлагает установить на постоянной основе 80-процентное субсидирование премий для небольших агрохозяйств Дальневосточного округа (ДФО) при ЧС-страховании урожая, сообщил "Интерфаксу" президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. В будущем... читать дальше

.

Американский рынок акций, открывшийся снижением в пятницу, перешел к росту и завершает неделю в плюсе. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:10 мск поднялся на 382,56 пункта (1,26%) и составил 30716,15 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 42,97 пункта... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:10 мск поднялся на 382,56 пункта (1,26%) и составил 30716,15 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 42,97 пункта... читать дальше

.