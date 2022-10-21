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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 октября в размере 61,1958 руб.
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21 октября 2022 года 16:14
ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 октября в размере 61,1958 руб.
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21 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 61,1958 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,60 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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