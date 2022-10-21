Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,3896 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,35 руб., максимальный - 8,435 руб. Было заключено 3250 сделок. Объем торгов составил 7065,42 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,371 руб. за юань.

21 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 705 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3896 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4793 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9543 руб. Минимальный курс евро составил 59,435 руб., максимальный - 60,95 руб. Было заключено 5839 сделок.... Минимальный курс евро составил 59,435 руб., максимальный - 60,95 руб. Было заключено 5839 сделок.... читать дальше

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Замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков завил, что российскому легковому автопрому невыгодно отказываться от глобальных партнерств, которые будут продолжаться с игроками из "дружественных" стран. Подходы к развитию российского автопрома обсуждались с участием... Подходы к развитию российского автопрома обсуждались с участием... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ПАО "Совкомфлот" и его облигациям серии ЗО-2028 рейтинг кредитоспособности на уровне ruAAA, по рейтингу установлен "стабильный" прогноз, сообщило РА. ПАО "Современный коммерческий флот" - крупнейшая в Российской Федерации и... ПАО "Современный коммерческий флот" - крупнейшая в Российской Федерации и... читать дальше

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Европейскому центральному банку (ЕЦБ) придется действовать более решительно, чтобы сдержать рекордную инфляцию, несмотря на вероятную рецессию в экономике еврозоны, считают эксперты, опрошенные Bloomberg. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что ставка по... Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что ставка по... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,01 пункта (0,05%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2024,5 пункта. Максимальное значение... читать дальше

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Американская нефтесервисная компания Schlumberger, одна из крупнейших в мире, в 3-м квартале увеличила чистую прибыль в 1,6 раза до $907 млн, или 63 цента в расчете на акцию, по сравнению с $550 млн, или 39 центов на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль повысилась до 63... читать дальше

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Численность зарегистрированных безработных в России держится на уровне 0,8% от общей численности работников, количество безработных за неделю сократилось на 12 тыс., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению... читать дальше

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В еврозоне дефицит бюджета по отношению к ВВП во 2-м квартале 2022 года снизился до 2,1% ВВП по сравнению с 2,5% в 1-м квартале 2022 года, свидетельствуют данные Евростата. В ЕС дефицит госбюджета сократился до 1,8% с 2,3% кварталом ранее. В ЕС дефицит госбюджета сократился до 1,8% с 2,3% кварталом ранее. Наибольший дефицит... Наибольший дефицит... читать дальше

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Большинство фондовых индексов Азии в пятницу снизилось вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее. Инвесторы обеспокоены тем, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в обозримом будущем... Инвесторы обеспокоены тем, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в обозримом будущем... читать дальше

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Проекты промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут финансироваться из получаемых антидемпинговых пошлин. На эти цели будет направлено 10% поступлений, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Договорились, что источником... "Договорились, что источником... читать дальше

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Почти каждый третий россиянин (31%) за последние четыре недели отмечал подорожание лекарств и медикаментов, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра. На вопрос социологов о... На вопрос социологов о... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,89 пункта (0,291%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2019,62 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2026,13... читать дальше

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Французский автопроизводитель Renault SA близок к заключению соглашения с японской Nissan Motor Corp., которое позволит спасти от распада их альянс, пишет Financial Times со ссылкой сразу на шесть человек, знакомых с вопросом. По условиям соглашения Renault сократит... По условиям соглашения Renault сократит... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 21 сентября по 21 октября) - 68,0775 руб. за доллар, максимальное значение - 72,326 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,50 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,25/66,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 10 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,34/68,08 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи упал...

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