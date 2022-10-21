Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1226,9 млрд руб.

21 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 1226,9 млрд руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4793 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9543 руб. Минимальный курс евро составил 59,435 руб., максимальный - 60,95 руб. Было заключено 5839 сделок.... Минимальный курс евро составил 59,435 руб., максимальный - 60,95 руб. Было заключено 5839 сделок.... читать дальше

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Замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков завил, что российскому легковому автопрому невыгодно отказываться от глобальных партнерств, которые будут продолжаться с игроками из "дружественных" стран. Подходы к развитию российского автопрома обсуждались с участием... Подходы к развитию российского автопрома обсуждались с участием... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ПАО "Совкомфлот" и его облигациям серии ЗО-2028 рейтинг кредитоспособности на уровне ruAAA, по рейтингу установлен "стабильный" прогноз, сообщило РА. ПАО "Современный коммерческий флот" - крупнейшая в Российской Федерации и... ПАО "Современный коммерческий флот" - крупнейшая в Российской Федерации и... читать дальше

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Европейскому центральному банку (ЕЦБ) придется действовать более решительно, чтобы сдержать рекордную инфляцию, несмотря на вероятную рецессию в экономике еврозоны, считают эксперты, опрошенные Bloomberg. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что ставка по... Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что ставка по... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,01 пункта (0,05%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2024,5 пункта. Максимальное значение... читать дальше

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Американская нефтесервисная компания Schlumberger, одна из крупнейших в мире, в 3-м квартале увеличила чистую прибыль в 1,6 раза до $907 млн, или 63 цента в расчете на акцию, по сравнению с $550 млн, или 39 центов на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль повысилась до 63... читать дальше

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Численность зарегистрированных безработных в России держится на уровне 0,8% от общей численности работников, количество безработных за неделю сократилось на 12 тыс., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению... читать дальше

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В еврозоне дефицит бюджета по отношению к ВВП во 2-м квартале 2022 года снизился до 2,1% ВВП по сравнению с 2,5% в 1-м квартале 2022 года, свидетельствуют данные Евростата. В ЕС дефицит госбюджета сократился до 1,8% с 2,3% кварталом ранее. В ЕС дефицит госбюджета сократился до 1,8% с 2,3% кварталом ранее. Наибольший дефицит... Наибольший дефицит... читать дальше

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Большинство фондовых индексов Азии в пятницу снизилось вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее. Инвесторы обеспокоены тем, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в обозримом будущем... Инвесторы обеспокоены тем, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в обозримом будущем... читать дальше

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Проекты промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут финансироваться из получаемых антидемпинговых пошлин. На эти цели будет направлено 10% поступлений, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Договорились, что источником... "Договорились, что источником... читать дальше

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Почти каждый третий россиянин (31%) за последние четыре недели отмечал подорожание лекарств и медикаментов, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра. На вопрос социологов о... На вопрос социологов о... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,89 пункта (0,291%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2019,62 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2026,13... читать дальше

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Французский автопроизводитель Renault SA близок к заключению соглашения с японской Nissan Motor Corp., которое позволит спасти от распада их альянс, пишет Financial Times со ссылкой сразу на шесть человек, знакомых с вопросом. По условиям соглашения Renault сократит... По условиям соглашения Renault сократит... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 21 сентября по 21 октября) - 68,0775 руб. за доллар, максимальное значение - 72,326 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,50 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,25/66,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 10 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,34/68,08 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи упал...

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