21 октября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Сентябрь 2022
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Август 2022
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21 октября 2022 года 09:38
Французская L''Oreal SA, один из крупнейших в мире производителей косметики, увеличила продажи в третьем квартале на 19,7% относительно того же периода прошлого года - до 9,575 млрд евро, сообщается в пресс-релизе компании.
Сопоставимые продажи выросли на... читать дальше
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21 октября 2022 года 09:29
Норвегия в сентябре сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 9,8% относительно того же месяца прошлого года - до 1,836 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). В августе, согласно уточненным данным, производство... читать дальше
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21 октября 2022 года 09:28
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 октября составили по Российской Федерации 2419,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2245,7 млрд руб.
На... читать дальше
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21 октября 2022 года 09:25
1 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-326 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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21 октября 2022 года 09:22
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 626 млн 888 тыс. 732, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 575... читать дальше
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21 октября 2022 года 09:14
Банк России не поддерживает идею создания нескольких страховых союзов на рынке агрострахования с господдержкой вместо единого Национального союза агростраховщиков (НСА), поскольку это чревато снижением уровня контроля, заявила начальник управления регулирования деятельности на... читать дальше
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21 октября 2022 года 09:06
Курс доллара утром в пятницу умеренно растет к большинству основных мировых валют. Рынок продолжает оценивать новость об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Накануне она объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии, что влечет и ее отставку с должности... читать дальше
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21 октября 2022 года 08:59
Инфляция будет замедляться лишь умеренными темпами в течение следующих 14 месяцев, несмотря на решимость Федеральной резервной системы (ФРС) США ограничить рост потребительских цен, сказал глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер. "Нам нужно признать,... читать дальше
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21 октября 2022 года 08:53
Большинство фондовых индексов Азии снижаются в пятницу вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее.
Инвесторы обеспокоены тем, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в обозримом будущем... читать дальше
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21 октября 2022 года 08:48
Цены на нефть растут утром в пятницу благодаря слухам о возможном ослаблении антиковидных ограничений в Китае.
Позитивным фактором для нефтяного рынка стали новости о возможном смягчении карантинных норм для туристов в Китае. Срок карантина может быть сокращен до 7 дней... читать дальше
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21 октября 2022 года 08:42
Правительство должно к апрелю 2023 года актуализировать Стратегию развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года с продлением до 2050 года. Соответствующее поручение президента РФ содержится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума,... читать дальше
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21 октября 2022 года 08:35
Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Аналогичные темпы повышения были зафиксированы в августе. Они являются максимальными с сентября 2014... читать дальше
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21 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 82 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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21 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,14 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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21 октября 2022 года 08:27
Уолл-стрит закрылась снижением, инвесторы оценивали статистические данные и корпоративную отчетность, а также следили за динамикой гособлигаций США.
Доходность US Treasuries в ходе торгов в четверг обновила максимумы за 14 лет на фоне сохраняющихся опасений по поводу... читать дальше
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21 октября 2022 года 08:20
Доллар США незначительно рост в начале торгов на "Московской бирже". Сделок с евро в первые минуты не было.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,48 руб. (+8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,18 коп. ниже уровня... читать дальше
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