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Французская L''Oreal SA, один из крупнейших в мире производителей косметики, увеличила продажи в третьем квартале на 19,7% относительно того же периода прошлого года - до 9,575 млрд евро, сообщается в пресс-релизе компании. Сопоставимые продажи выросли на... Сопоставимые продажи выросли на... читать дальше

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Норвегия в сентябре сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 9,8% относительно того же месяца прошлого года - до 1,836 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). В августе, согласно уточненным данным, производство... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 октября составили по Российской Федерации 2419,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2245,7 млрд руб. На... На... читать дальше

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1 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-326 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 626 млн 888 тыс. 732, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 575... С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 575... читать дальше

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Банк России не поддерживает идею создания нескольких страховых союзов на рынке агрострахования с господдержкой вместо единого Национального союза агростраховщиков (НСА), поскольку это чревато снижением уровня контроля, заявила начальник управления регулирования деятельности на... читать дальше

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Курс доллара утром в пятницу умеренно растет к большинству основных мировых валют. Рынок продолжает оценивать новость об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Накануне она объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии, что влечет и ее отставку с должности... читать дальше

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Инфляция будет замедляться лишь умеренными темпами в течение следующих 14 месяцев, несмотря на решимость Федеральной резервной системы (ФРС) США ограничить рост потребительских цен, сказал глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер. "Нам нужно признать,... читать дальше

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Большинство фондовых индексов Азии снижаются в пятницу вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее. Инвесторы обеспокоены тем, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в обозримом будущем... Инвесторы обеспокоены тем, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в обозримом будущем... читать дальше

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Цены на нефть растут утром в пятницу благодаря слухам о возможном ослаблении антиковидных ограничений в Китае. Позитивным фактором для нефтяного рынка стали новости о возможном смягчении карантинных норм для туристов в Китае. Срок карантина может быть сокращен до 7 дней... Позитивным фактором для нефтяного рынка стали новости о возможном смягчении карантинных норм для туристов в Китае. Срок карантина может быть сокращен до 7 дней... читать дальше

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Правительство должно к апрелю 2023 года актуализировать Стратегию развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года с продлением до 2050 года. Соответствующее поручение президента РФ содержится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума,... читать дальше

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Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Аналогичные темпы повышения были зафиксированы в августе. Они являются максимальными с сентября 2014... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 82 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,14 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Уолл-стрит закрылась снижением, инвесторы оценивали статистические данные и корпоративную отчетность, а также следили за динамикой гособлигаций США. Доходность US Treasuries в ходе торгов в четверг обновила максимумы за 14 лет на фоне сохраняющихся опасений по поводу... Доходность US Treasuries в ходе торгов в четверг обновила максимумы за 14 лет на фоне сохраняющихся опасений по поводу... читать дальше

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Доллар США незначительно рост в начале торгов на "Московской бирже". Сделок с евро в первые минуты не было. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,48 руб. (+8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,18 коп. ниже уровня... По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,48 руб. (+8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,18 коп. ниже уровня... читать дальше

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