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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,05%
В сентябре потребительские цены подросли на 0,05% после снижения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 13,7%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков.
 
В 2022 году ВВП РФ снизится на 3,5%, инфляция составит 12,5% - опрошенные ЦБ аналитики
Инфляция в РФ в 2022 году может составить 12,5%, а ВВП упасть на 3,5%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 12-18 октября). По сравнению с опросом в сентябре улучшился прогноз как по падению ВВП (в сентябре...
 
Нелегальные кредиторы все чаще действуют через интернет
За три квартала текущего года Банку России удалось выявить 3618 финансовых субъектов с признаками нелегальной деятельности, рассказали "Известиям" в пресс-службе регулятора. Из них почти 1,5 тыс. компаний имели признаки финансовых пирамид, более 1,2...
 
Банки фиксируют увеличение доли длинных вкладов
Крупнейшие банки на рынке депозитов фиксируют рост доли длинных вкладов. Такую тенденцию отметили в ВТБ, Альфа-банке, ФК "Открытие", Промсвязьбанке (ПСБ), пишет "Коммерсант". По статистике ВТБ, сейчас каждый четвертый вклад размещается сроком на год...
 
21 октября 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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21 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Объемы розничных продаж в Великобритании Сентябрь 2022
15:30 Объемы розничных продаж в Канаде Август 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
21 октября 2022 года 09:38
В третьем квартале L''Oreal увеличила продажи на 19,7%
Французская L''Oreal SA, один из крупнейших в мире производителей косметики, увеличила продажи в третьем квартале на 19,7% относительно того же периода прошлого года - до 9,575 млрд евро, сообщается в пресс-релизе компании.

Сопоставимые продажи выросли на...    читать дальше
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21 октября 2022 года 09:29
Добыча углеводородов в Норвегии в сентябре сократилась на 9,8% в годовом сравнении
Норвегия в сентябре сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 9,8% относительно того же месяца прошлого года - до 1,836 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). В августе, согласно уточненным данным, производство...    читать дальше
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21 октября 2022 года 09:28
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2419,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2711,84 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 октября составили по Российской Федерации 2419,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2245,7 млрд руб.

На...    читать дальше
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21 октября 2022 года 09:25
ВТБ разместит 24 октября однодневные бонды серии КС-4-326 на 75 млрд рублей
1 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-326 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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21 октября 2022 года 09:22
Число случаев COVID-19 в мире приближается к 627 млн
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 626 млн 888 тыс. 732, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 575...    читать дальше
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21 октября 2022 года 09:14
ЦБ не поддерживает идею создания альтернативных НСА союзов на рынке агрострахования с господдержкой
Банк России не поддерживает идею создания нескольких страховых союзов на рынке агрострахования с господдержкой вместо единого Национального союза агростраховщиков (НСА), поскольку это чревато снижением уровня контроля, заявила начальник управления регулирования деятельности на...    читать дальше
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21 октября 2022 года 09:06
Доллар дорожает к большинству валют
Курс доллара утром в пятницу умеренно растет к большинству основных мировых валют. Рынок продолжает оценивать новость об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Накануне она объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии, что влечет и ее отставку с должности...    читать дальше
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21 октября 2022 года 08:59
Инфляция в США будет замедляться умеренными темпами в течение 14 месяцев - глава ФРБ Филадельфии
Инфляция будет замедляться лишь умеренными темпами в течение следующих 14 месяцев, несмотря на решимость Федеральной резервной системы (ФРС) США ограничить рост потребительских цен, сказал глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер. "Нам нужно признать,...    читать дальше
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21 октября 2022 года 08:53
Большинство азиатских фондовых рынков торгуется в минусе
Большинство фондовых индексов Азии снижаются в пятницу вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее.

Инвесторы обеспокоены тем, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в обозримом будущем...    читать дальше
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21 октября 2022 года 08:48
Цены на нефть повышаются
Цены на нефть растут утром в пятницу благодаря слухам о возможном ослаблении антиковидных ограничений в Китае.

Позитивным фактором для нефтяного рынка стали новости о возможном смягчении карантинных норм для туристов в Китае. Срок карантина может быть сокращен до 7 дней...    читать дальше
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21 октября 2022 года 08:42
Правительство актуализирует Стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года
Правительство должно к апрелю 2023 года актуализировать Стратегию развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года с продлением до 2050 года. Соответствующее поручение президента РФ содержится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума,...    читать дальше
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21 октября 2022 года 08:35
Годовая инфляция в Японии в сентябре осталась на уровне 3%
Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Аналогичные темпы повышения были зафиксированы в августе. Они являются максимальными с сентября 2014...    читать дальше
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21 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 82 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 82 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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21 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,14 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,14 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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21 октября 2022 года 08:27
Американские фондовые индексы снизились на 0,3-0,8%
Уолл-стрит закрылась снижением, инвесторы оценивали статистические данные и корпоративную отчетность, а также следили за динамикой гособлигаций США.

Доходность US Treasuries в ходе торгов в четверг обновила максимумы за 14 лет на фоне сохраняющихся опасений по поводу...    читать дальше
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21 октября 2022 года 08:20
Доллар растет, евро снижается на торгах "Московской биржи"
Доллар США незначительно рост в начале торгов на "Московской бирже". Сделок с евро в первые минуты не было.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,48 руб. (+8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,18 коп. ниже уровня...    читать дальше
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