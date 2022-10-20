Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,5023 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,15 руб., максимальный - 62,0675 руб. Было заключено 15689 сделок. Объем торгов составил 52463,03 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,3975 руб. за доллар США.

20 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1782 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,5023 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 35025,132 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 687,501 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1393 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4655 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,16 руб., максимальный - 62,1725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,16 руб., максимальный - 62,1725 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4444 руб. Минимальный курс юаня составил 8,402 руб., максимальный - 8,48 руб. Было заключено 45653 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,402 руб., максимальный - 8,48 руб. Было заключено 45653 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3139 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4327 руб. Минимальный курс евро составил 60,03 руб., максимальный - 60,6 руб. Было заключено 19132 сделки.... Минимальный курс евро составил 60,03 руб., максимальный - 60,6 руб. Было заключено 19132 сделки.... читать дальше

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Ценовые ожидания предприятий росли два месяца подряд и достигли уровней начала 2021 года, говорится в комментарии Банка России по мониторингу предприятий. "Наиболее значимое повышение ценовых ожиданий показали предприятия энергетического комплекса в свете предстоящей... "Наиболее значимое повышение ценовых ожиданий показали предприятия энергетического комплекса в свете предстоящей... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне улучшения настроений на внешних фондовых и сырьевых площадках Индекс МосБиржи превысил 2025 пунктов, в лидерах роста выступали бумаги металлургов и "РусГидро". В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций.... В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций.... читать дальше

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Сотрудники петербургского завода ООО "Тойота Мотор" (российское подразделение автоконцерна Toyota Motor Corporation) будут увольняться по соглашению сторон, а не по процедуре сокращения, сообщил "Интерфаксу" глава комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрий... читать дальше

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Правительство РФ своим распоряжением разрешило Минпромторгу в течение года - с 25 октября 2022 по 25 октября 2023 года - выдавать компаниям, добывающим драгметаллы и включенным в перечень системообразующих организаций, генлицензии на экспорт золота в сплаве "Доре". При... При... читать дальше

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал план ЕС по ограничению цены на газ из России экономическим самоубийством, которое "не поможет Украине". "Последний план Брюсселя по введению ограничений на цены на газ эквивалентен полному газовому эмбарго для Венгрии.... "Последний план Брюсселя по введению ограничений на цены на газ эквивалентен полному газовому эмбарго для Венгрии.... читать дальше

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Возросший спрос населения на наличные деньги во второй половине сентября практически вернулся к обычной сезонной норме к началу октября, говорится в докладе Банка России "Региональная экономика". "Повышенный спрос населения на наличные в конце сентября был меньше, чем в... "Повышенный спрос населения на наличные в конце сентября был меньше, чем в... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который прописывает механизм взаимодействия Центрального банка и МВД по вопросам предотвращения хищений с банковских карт. Соответствующая информация размещена на официальном портале правовой информации. "Сейчас при... "Сейчас при... читать дальше

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Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США снова повысились за неделю, завершившуюся в четверг, однако пока не смогли преодолеть отметку в 7%, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке... Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1782 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,5023 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,15 руб., максимальный - 62,0675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,15 руб., максимальный - 62,0675 руб. Было... читать дальше

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Цены на нефть уверенно растут в ходе торгов в четверг, не отреагировав на решение президента США Джо Байдена высвободить в декабре 15 млн баррелей из стратегического резерва (SPR). Росту оптимизма на рынке в том числе способствуют сигналы возможного смягчения жесткой... Росту оптимизма на рынке в том числе способствуют сигналы возможного смягчения жесткой... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре уменьшились на 1,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,71 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Это минимальный показатель с мая 2020 года. Причем... читать дальше

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Американский железнодорожный оператор Union Pacific Corp. в третьем квартале получил скорректированную прибыль и выручку выше прогнозов аналитиков, однако разочаровал рынок ухудшением прогноза и сокращением объема программы buyback в этом году. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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