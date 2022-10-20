ЦБ РФ установил курс евро с 21 октября в размере 60,4371 руб.

20 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 октября, составляет 60,4371 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,85 коп.

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Госдума предлагает увеличить срок предоставления кредитов ЦБ для финансирования банками инвестиционных проектов с 3 до 15 лет, следует из проекта постановления парламента. Документ подготовлен по итогам встречи с министром экономического развития Максимом... читать дальше

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Американские фондовые индексы перешли к уверенному подъему в ходе торгов в четверг. Трейдеры оценивают статистические данные по рынку труда США и порцию корпоративных отчетов. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе... Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе... читать дальше

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Табачный концерн Philip Morris International в третьем квартале 2022 года сократил чистую прибыль на 14% до $2,97 млрд, или $1,34 в расчете на акцию, по сравнению с $3,46 млрд, или $1,55 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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Курс фунта стерлингов начал активно расти после новости об отставке британского премьер-министра Лиз Трасс. К 16:47 мск фунт в паре с долларом вырос на 0,42%, до $1,1261 против $1,1219 на закрытие торгов в среду. Ранее курс достигал $1,1303, тогда как до появления... К 16:47 мск фунт в паре с долларом вырос на 0,42%, до $1,1261 против $1,1219 на закрытие торгов в среду. Ранее курс достигал $1,1303, тогда как до появления... читать дальше

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0 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-324 на 75 млрд 0 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Авиакомпании РФ в 2023 году, как ожидается, перевезут 103 млн человек, сообщил замруководителя Росавиации Владимир Потешкин в ходе круглого стола по развитию региональных авиаперевозок в Совете Федерации. "Объем планируемых к выделению из федерального бюджета на... "Объем планируемых к выделению из федерального бюджета на... читать дальше

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Российские банки в сентябре увеличили ипотечный портфель на 2,4% (в августе рост показателя составил 2%), что выше среднемесячного уровня 2021 года, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. Рост ипотеки может замедлиться в последующие месяцы из-за... Рост ипотеки может замедлиться в последующие месяцы из-за... читать дальше

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии, что влечет и ее отставку с поста премьера. "Я покидаю пост лидера Консервативной партии", - сказала она, выступая на Даунинг-стрит. По словам Трасс, выборы нового лидера... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 12 тыс. и составило 214 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. На предыдущей неделе число заявок составило 226 тыс., а не 228 тыс., как сообщалось... читать дальше

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Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в 2023 году может возрасти до 374,8 млрд рублей, что на 30 млрд рублей превышает показатель, предусмотренный в проекте бюджета на будущий год, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на заседании комитета... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 34,64 пункта (1,751%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2013,04 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2032,34 (+2,73%) пункта,... читать дальше

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Возобновившийся во второй половине сентября отток средств физлиц из банков не несет угрозы для ситуации с ликвидностью банковского сектора, он с запасом перекрывается значительным притоком средств корпоративных клиентов, заявил директор департамента банковского регулирования и... читать дальше

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ЦБ РФ с 21 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3226,4 (-46,84) руб./грамм; на серебро - 36,45 (-0,57) руб./грамм; на платину - 1767,73 (-56,01) руб./грамм; на палладий - 3895,33 (-116,51) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Международные резервы России на 14 октября составили $544,4 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 7 октября международные резервы равнялись $548,7 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $4,3 млрд, или на 0,8%. По состоянию на 7 октября международные резервы равнялись $548,7 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $4,3 млрд, или на 0,8%. Как говорится в сообщении ЦБ,... Как говорится в сообщении ЦБ,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,28/68,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 32 коп., Cредний курс продажи...

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 октября, составляет 60,4371 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,85 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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