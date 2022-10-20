.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1475,5 млрд руб.
.
20 октября 2022 года 10:16
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1475,5 млрд руб.
|0
20 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 1475,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1561,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 октября 2022 года 11:07
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2022 года на 22% - до 428 млн евро по сравнению с 351 млн евро за аналогичный период предыдущего года, сообщается в пресс-релизе компании. Прибыль без учета разовых... читать дальше
.20 октября 2022 года 10:59
По итогам 3-го квартала чистый убыток американского производителя алюминия - Alcoa Corp. - составил $746 млн по сравнению с чистой прибылью в $337 млн за аналогичный период предыдущего года. Чистый убыток в расчете на акцию составил $4,17 по сравнению с прибылью в $1,76 на акцию... читать дальше
.20 октября 2022 года 10:51
Экспорт швейцарских часов в сентябре 2022 года вырос на 19,1% по сравнению с сентябрем 2021 года и составил 2 млрд 239,9 млн швейцарских франков, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. В августе рост составлял 14,7%. Поставки наручных... читать дальше
.20 октября 2022 года 10:43
С начала года в столице введено свыше 4,8 млн кв. м жилья, что более чем на 300 тыс. "квадратов" превышает годовой план нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Несмотря на... читать дальше
.20 октября 2022 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,53 пункта (1,442%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2006,93 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 13,95 пункта (1,381%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.20 октября 2022 года 10:26
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) упраздняется, а его функции передаются Минэкономразвития. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в четверг, его текст опубликован на официальном портале правовых актов. В пресс-службе Минэкономразвития... читать дальше
.20 октября 2022 года 10:18
Чистая прибыль шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson AB в третьем квартале 2022 года сократилась на 7% и составила 5,21 млрд шведских крон ($464,4 млн) по сравнению с 5,75 млрд крон за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете... читать дальше
.20 октября 2022 года 10:16
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 1475,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня...
.20 октября 2022 года 10:11
Американский производитель электромобилей Tesla Inc. увеличил выручку в третьем квартале 2022 года в 1,6 раза - до рекордного уровня - $21,45 млрд по сравнению с $13,76 млрд за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот... читать дальше
.20 октября 2022 года 10:05
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 62,9/68,13 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,9/68,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 94 коп., Cредний курс продажи упал...
.20 октября 2022 года 10:04
Сегодняшние торги российский рынок акций начал уверенным ростом вслед за дорожающей нефтью, несмотря на негативную динамику внешних фондовых площадок. Европейские фондовые индикаторы снизились вчера на данных об ускорении инфляции в еврозоне. Торги в среду... читать дальше
.20 октября 2022 года 09:57
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) упраздняется, а его функции передаются Минэкономразвития. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в четверг, его текст опубликован на официальном портале правовых актов. Минэкономразвития курировало... читать дальше
.20 октября 2022 года 09:50
Американская International Business Machines Corp. (IBM) по итогам третьего квартала 2022 года зафиксировала чистый убыток в $3,2 млрд по сравнению с чистой прибылью в $1,13 млрд за аналогичный период предыдущего года. Убыток в расчете на акцию составил $3,54 против прибыли в... читать дальше
.20 октября 2022 года 09:43
По состоянию на сегодняшнее утро число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 626 млн 309 тыс. 894, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... читать дальше
.20 октября 2022 года 09:40
0 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-325 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.20 октября 2022 года 09:38
Доллар США слабо дешевеет в паре с евро и укрепляется к фунту на торгах в четверг. Стоимость американской валюты относительно иены подскочила до максимума с августа 1990 года после того, как японский ЦБ объявил о проведении незапланированного выкупа гособлигаций. Такое... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.