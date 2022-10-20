Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1475,5 млрд руб.

20 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 1475,5 млрд руб.

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Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2022 года на 22% - до 428 млн евро по сравнению с 351 млн евро за аналогичный период предыдущего года, сообщается в пресс-релизе компании. Прибыль без учета разовых... читать дальше

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По итогам 3-го квартала чистый убыток американского производителя алюминия - Alcoa Corp. - составил $746 млн по сравнению с чистой прибылью в $337 млн за аналогичный период предыдущего года. Чистый убыток в расчете на акцию составил $4,17 по сравнению с прибылью в $1,76 на акцию... читать дальше

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Экспорт швейцарских часов в сентябре 2022 года вырос на 19,1% по сравнению с сентябрем 2021 года и составил 2 млрд 239,9 млн швейцарских франков, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. В августе рост составлял 14,7%. Поставки наручных... Поставки наручных... читать дальше

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С начала года в столице введено свыше 4,8 млн кв. м жилья, что более чем на 300 тыс. "квадратов" превышает годовой план нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Несмотря на... "Несмотря на... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,53 пункта (1,442%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2006,93 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 13,95 пункта (1,381%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 13,95 пункта (1,381%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) упраздняется, а его функции передаются Минэкономразвития. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в четверг, его текст опубликован на официальном портале правовых актов. В пресс-службе Минэкономразвития... В пресс-службе Минэкономразвития... читать дальше

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Чистая прибыль шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson AB в третьем квартале 2022 года сократилась на 7% и составила 5,21 млрд шведских крон ($464,4 млн) по сравнению с 5,75 млрд крон за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете... Прибыль в расчете... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 1475,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Американский производитель электромобилей Tesla Inc. увеличил выручку в третьем квартале 2022 года в 1,6 раза - до рекордного уровня - $21,45 млрд по сравнению с $13,76 млрд за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,9/68,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 94 коп., Cредний курс продажи упал...

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Сегодняшние торги российский рынок акций начал уверенным ростом вслед за дорожающей нефтью, несмотря на негативную динамику внешних фондовых площадок. Европейские фондовые индикаторы снизились вчера на данных об ускорении инфляции в еврозоне. Европейские фондовые индикаторы снизились вчера на данных об ускорении инфляции в еврозоне. Торги в среду... Торги в среду... читать дальше

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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) упраздняется, а его функции передаются Минэкономразвития. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в четверг, его текст опубликован на официальном портале правовых актов. Минэкономразвития курировало... Минэкономразвития курировало... читать дальше

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Американская International Business Machines Corp. (IBM) по итогам третьего квартала 2022 года зафиксировала чистый убыток в $3,2 млрд по сравнению с чистой прибылью в $1,13 млрд за аналогичный период предыдущего года. Убыток в расчете на акцию составил $3,54 против прибыли в... читать дальше

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По состоянию на сегодняшнее утро число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 626 млн 309 тыс. 894, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... читать дальше

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0 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-325 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Доллар США слабо дешевеет в паре с евро и укрепляется к фунту на торгах в четверг. Стоимость американской валюты относительно иены подскочила до максимума с августа 1990 года после того, как японский ЦБ объявил о проведении незапланированного выкупа гособлигаций. Такое... Стоимость американской валюты относительно иены подскочила до максимума с августа 1990 года после того, как японский ЦБ объявил о проведении незапланированного выкупа гособлигаций. Такое... читать дальше

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