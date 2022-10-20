20 октября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Октябрь 2022
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Сентябрь 2022
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Август 2022
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Август 2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 09 по 15 октября
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Октябрь 2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 02 по 08 октября
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Сентябрь 2022
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Сентябрь 2022
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20 октября 2022 года 10:59
По итогам 3-го квартала чистый убыток американского производителя алюминия - Alcoa Corp. - составил $746 млн по сравнению с чистой прибылью в $337 млн за аналогичный период предыдущего года. Чистый убыток в расчете на акцию составил $4,17 по сравнению с прибылью в $1,76 на акцию... читать дальше
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20 октября 2022 года 10:51
Экспорт швейцарских часов в сентябре 2022 года вырос на 19,1% по сравнению с сентябрем 2021 года и составил 2 млрд 239,9 млн швейцарских франков, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. В августе рост составлял 14,7%.
Поставки наручных... читать дальше
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20 октября 2022 года 10:43
С начала года в столице введено свыше 4,8 млн кв. м жилья, что более чем на 300 тыс. "квадратов" превышает годовой план нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Несмотря на... читать дальше
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20 октября 2022 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,53 пункта (1,442%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2006,93 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 13,95 пункта (1,381%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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20 октября 2022 года 10:26
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В пресс-службе Минэкономразвития... читать дальше
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20 октября 2022 года 10:18
Чистая прибыль шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson AB в третьем квартале 2022 года сократилась на 7% и составила 5,21 млрд шведских крон ($464,4 млн) по сравнению с 5,75 млрд крон за аналогичный период предыдущего года.
Прибыль в расчете... читать дальше
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20 октября 2022 года 10:16
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 1475,5 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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20 октября 2022 года 10:11
Американский производитель электромобилей Tesla Inc. увеличил выручку в третьем квартале 2022 года в 1,6 раза - до рекордного уровня - $21,45 млрд по сравнению с $13,76 млрд за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот... читать дальше
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20 октября 2022 года 10:05
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,9/68,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 94 коп., Cредний курс продажи упал...
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20 октября 2022 года 10:04
Сегодняшние торги российский рынок акций начал уверенным ростом вслед за дорожающей нефтью, несмотря на негативную динамику внешних фондовых площадок.
Европейские фондовые индикаторы снизились вчера на данных об ускорении инфляции в еврозоне.
Торги в среду... читать дальше
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20 октября 2022 года 09:57
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) упраздняется, а его функции передаются Минэкономразвития. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в четверг, его текст опубликован на официальном портале правовых актов.
Минэкономразвития курировало... читать дальше
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20 октября 2022 года 09:50
Американская International Business Machines Corp. (IBM) по итогам третьего квартала 2022 года зафиксировала чистый убыток в $3,2 млрд по сравнению с чистой прибылью в $1,13 млрд за аналогичный период предыдущего года. Убыток в расчете на акцию составил $3,54 против прибыли в... читать дальше
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20 октября 2022 года 09:43
По состоянию на сегодняшнее утро число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 626 млн 309 тыс. 894, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... читать дальше
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20 октября 2022 года 09:40
0 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-325 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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20 октября 2022 года 09:38
Доллар США слабо дешевеет в паре с евро и укрепляется к фунту на торгах в четверг.
Стоимость американской валюты относительно иены подскочила до максимума с августа 1990 года после того, как японский ЦБ объявил о проведении незапланированного выкупа гособлигаций. Такое... читать дальше
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20 октября 2022 года 09:33
Freedom Holding Corp. (SPB: FRHC) объявила о заключении соглашения о продаже своих российских дочерних компаний инвестиционной компании "Фридом финанс" (Freedom Finance LLC, Freedom RU) заместителю гендиректора и члену совета директоров "Фридом финанс" Максиму Повалишину,... читать дальше
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