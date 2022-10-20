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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 61,5905 руб., курс евро - в размере 60,1086 руб.
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20 октября 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 61,5905 руб., курс евро - в размере 60,1086 руб.

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20 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 октября, составляет 61,5905 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,27 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 октября, составляет 60,1086 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,14 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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21 октября 2022 года 19:15
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21 октября 2022 года 19:15
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21 октября 2022 года 19:15
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6121 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,8206 руб.

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Европейские рынки...    читать дальше
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В сообщении банка...    читать дальше
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21 октября 2022 года 18:45
Дефицит бюджета США в 2022 фингоду сократился на 50%, до $1,375 трлн
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В 2021 году отрицательное сальдо бюджета США составило $2 трлн 775,575 млрд, уменьшившись на 11% по сравнению с...    читать дальше
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21 октября 2022 года 18:21
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По предварительным данным, темпы приобретения минудобрений позволят поднять их уровень внесения до 60...    читать дальше
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Ангольская госкомпания Sodiam выставит на продажу редкий розовый алмаз "Роза Луло" (Lulo Rose), который она нашла в июле в руднике Луло.

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21 октября 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,229 руб.
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21 октября 2022 года 17:52
От российского никеля отказывается часть клиентов Glencore
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Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 мск подорожали на $0,74 (0,8%) - до $93,12 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на торгах на...    читать дальше
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21 октября 2022 года 17:39
ВТБ в будущем намерен активно участвовать в консолидации банковского сектора
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"Активное участие в консолидации банковского...    читать дальше
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Правительство хочет закрепить 80% субсидирования премий при ЧС-страховании для аграриев ДФО на постоянной основе - глава НСА
Правительство предлагает установить на постоянной основе 80-процентное субсидирование премий для небольших агрохозяйств Дальневосточного округа (ДФО) при ЧС-страховании урожая, сообщил "Интерфаксу" президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. В будущем...    читать дальше
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