.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,6048 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,05%
В сентябре потребительские цены подросли на 0,05% после снижения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 13,7%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков.
 
Объем наличных денег у россиян превысил 15 трлн руб.
По итогам сентября 2022 года объем наличных в обращении второй раз за всю историю подсчетов превысил 15 трлн рублей, следует из данных Банка России. На фоне введения частичной мобилизации показатель вырос на 930 млрд по сравнению с предыдущим...
 
В правительстве обсуждают расформирование "Роснано
В кабинете министров обсуждают расформирование "Роснано", пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По словам источников, финансовые проблемы института развития усугубились после введения антироссийских санкций, в связи с чем госкомпания...
 
Промышленность просят отказаться от иностранных мессенджеров
Минпромторг РФ направил руководителями промышленных предприятий обращение с просьбой отказаться от использования иностранных мессенджеров и систем видеоконференцсвязи для служебных целей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо министерства,...
 
19 октября 2022 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,6048 руб.

 0  
19 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 919 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6048 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,2 руб., максимальный - 61,975 руб. Было заключено 24405 сделок. Объем торгов составил 73034,36 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,735 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
19 октября 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 октября снизилась на 2,23% и составила 34337,631 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 34337,631 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 783,819 млрд руб., или на...
.
19 октября 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,6048 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 919 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6048 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,2 руб., максимальный - 61,975 руб. Было заключено...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,4586 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 516 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4586 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,407 руб., максимальный - 8,525 руб. Была заключена 38801 сделка....    читать дальше
.
19 октября 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,1188 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4300 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,1188 руб.

Минимальный курс евро составил 59,445 руб., максимальный - 60,8775 руб. Было заключено 14834...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 19:03
Задолженность по зарплате в сентябре выросла на 11,5% - Росстат
Просроченная задолженность по заработной плате в России выросла за сентябрь на 11,5%, или на 97,4 млн рублей, и на 1октября 2022 г. составила 942,4 млн рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В августе показатель вырос на 15,4%.

Задолженность...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 19:02
Цены на бензин в РФ за неделю снова не изменились - Росстат
Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 11 по 17 октября не изменились , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 4 по 10 октября) цены также не менялись.

Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 19:01
Плодоовощная продукция в РФ за неделю подорожала на 1,2% - Росстат
Плодоовощная продукция в РФ с 11 по 17 октября подорожала в среднем на 1,2% (на 1,1% неделей ранее).

В том числе на отчетной неделе помидоры подорожали на 5,0%, бананы - на 3,4%, огурцы - на 1,9%, капуста белокочанная - на 1,3%, картофель - на 0,9%, свекла столовая - на...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 19:00
Недельная инфляция замедлилась до 0,02% - Росстат
За неделю с 11 по 17 октября 2022 г. потребительские цены подросли на 0,02%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За предыдущую неделю (4 по 10 октября) цены повысились на 0,03%.

С начала октября цены прибавили 0,08%, с начала года выросли на...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 19:00
Снижение цен производителей в октябре замедлилось до 0,8% - Росстат
В октябре 2022 года по сравнению с августом цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, снизились на 0,8% после снижения на 1% в августе, 2,2% в июле, падения на 4,1% в июне, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (росстата). С начала...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 18:57
Рынок акций РФ упал почти на 3%
Рынок акций РФ завершил торги в среду снижением индексов МосБиржи и РТС на 2,66% и 2,84% в рамках фиксации прибыли игроками на фоне ослабления оптимизма на внешних площадках и опасений эскалации геополитических рисков, которые сократились после прошедшего в режиме...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 18:52
BMW инвестирует $1,7 млрд в производство электромобилей в США
Немецкий автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) сообщил о планах инвестировать около $1,7 млрд в производство электромобилей на территории Соединенных Штатов.

Из указанной суммы $1 млрд будет направлен на перепрофилирование действующего завода в городе...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 18:47
WSA понизила прогноз мирового спроса на сталь в 2022 г.
Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA) пересмотрела в сторону понижения прогноз мирового спроса на сталь в 2022 и 2023 гг.

В 2022 году мировой спрос на металл, как ожидается, упадет на 2,3%, до 1,797 млрд тонн после прироста на 2,8% в 2021 году (до...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 18:38
Дезинфляционное влияние курса рубля может исчерпаться к концу 2022 г. - аналитики ЦБ
Со стабилизацией курса рубля дезинфляционное влияние эффекта переноса продолжит сокращаться и к концу года может сойти на нет, что при прочих равных условиях способно вызвать ускорение роста цен, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 18:32
Домохозяйства на фоне частичной мобилизации перешли к экономии - аналитики ЦБ
Поведенческая модель домохозяйств изменилась на фоне объявления частичной мобилизации в России в конце сентября, обратили внимание аналитики ЦБ РФ.

"В конце сентября произошло переключение домохозяйств в режим экономии повседневного потребления при частичном отказе от...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 18:27
Нефть продолжает дорожать после данных о запасах в США
Цены на нефть продолжают расти в среду, трейдеры оценивают данные об изменении резервов топлива в США и перспективы высвобождения сырья из стратегических запасов.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:42 мск подорожали на $0,73 (0,81%)...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 18:24
Индексация тарифов ЖКХ в декабре может добавить инфляции 1,1 п.п. - аналитики ЦБ РФ
Декабрьская индексация тарифов ЖКХ в РФ может добавить инфляции по итогам 2022 года с учетом косвенных эффектов 1,1 процентного пункта (п.п.), говорится в бюллетени "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Прямое влияние этого фактора на...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.