Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,4586 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,407 руб., максимальный - 8,525 руб. Была заключена 38801 сделка. Объем торгов составил 56423,21 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,462 руб. за юань.

19 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 516 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4586 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 34337,631 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 783,819 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 919 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6048 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,2 руб., максимальный - 61,975 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 61,2 руб., максимальный - 61,975 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 516 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4586 руб. Минимальный курс юаня составил 8,407 руб., максимальный - 8,525 руб. Была заключена 38801 сделка.... Минимальный курс юаня составил 8,407 руб., максимальный - 8,525 руб. Была заключена 38801 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4300 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,1188 руб. Минимальный курс евро составил 59,445 руб., максимальный - 60,8775 руб. Было заключено 14834... Минимальный курс евро составил 59,445 руб., максимальный - 60,8775 руб. Было заключено 14834... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России выросла за сентябрь на 11,5%, или на 97,4 млн рублей, и на 1октября 2022 г. составила 942,4 млн рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В августе показатель вырос на 15,4%. Задолженность... Задолженность... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 11 по 17 октября не изменились , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 4 по 10 октября) цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 11 по 17 октября подорожала в среднем на 1,2% (на 1,1% неделей ранее). В том числе на отчетной неделе помидоры подорожали на 5,0%, бананы - на 3,4%, огурцы - на 1,9%, капуста белокочанная - на 1,3%, картофель - на 0,9%, свекла столовая - на... В том числе на отчетной неделе помидоры подорожали на 5,0%, бананы - на 3,4%, огурцы - на 1,9%, капуста белокочанная - на 1,3%, картофель - на 0,9%, свекла столовая - на... читать дальше

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За неделю с 11 по 17 октября 2022 г. потребительские цены подросли на 0,02%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За предыдущую неделю (4 по 10 октября) цены повысились на 0,03%. С начала октября цены прибавили 0,08%, с начала года выросли на... С начала октября цены прибавили 0,08%, с начала года выросли на... читать дальше

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В октябре 2022 года по сравнению с августом цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, снизились на 0,8% после снижения на 1% в августе, 2,2% в июле, падения на 4,1% в июне, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (росстата). С начала... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в среду снижением индексов МосБиржи и РТС на 2,66% и 2,84% в рамках фиксации прибыли игроками на фоне ослабления оптимизма на внешних площадках и опасений эскалации геополитических рисков, которые сократились после прошедшего в режиме... читать дальше

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Немецкий автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) сообщил о планах инвестировать около $1,7 млрд в производство электромобилей на территории Соединенных Штатов. Из указанной суммы $1 млрд будет направлен на перепрофилирование действующего завода в городе... Из указанной суммы $1 млрд будет направлен на перепрофилирование действующего завода в городе... читать дальше

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Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA) пересмотрела в сторону понижения прогноз мирового спроса на сталь в 2022 и 2023 гг. В 2022 году мировой спрос на металл, как ожидается, упадет на 2,3%, до 1,797 млрд тонн после прироста на 2,8% в 2021 году (до... В 2022 году мировой спрос на металл, как ожидается, упадет на 2,3%, до 1,797 млрд тонн после прироста на 2,8% в 2021 году (до... читать дальше

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Со стабилизацией курса рубля дезинфляционное влияние эффекта переноса продолжит сокращаться и к концу года может сойти на нет, что при прочих равных условиях способно вызвать ускорение роста цен, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и... читать дальше

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Поведенческая модель домохозяйств изменилась на фоне объявления частичной мобилизации в России в конце сентября, обратили внимание аналитики ЦБ РФ. "В конце сентября произошло переключение домохозяйств в режим экономии повседневного потребления при частичном отказе от... "В конце сентября произошло переключение домохозяйств в режим экономии повседневного потребления при частичном отказе от... читать дальше

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Цены на нефть продолжают расти в среду, трейдеры оценивают данные об изменении резервов топлива в США и перспективы высвобождения сырья из стратегических запасов. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:42 мск подорожали на $0,73 (0,81%)... Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:42 мск подорожали на $0,73 (0,81%)... читать дальше

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Декабрьская индексация тарифов ЖКХ в РФ может добавить инфляции по итогам 2022 года с учетом косвенных эффектов 1,1 процентного пункта (п.п.), говорится в бюллетени "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ. Прямое влияние этого фактора на... Прямое влияние этого фактора на... читать дальше

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