ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 октября в размере 61,5905 руб.

19 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 октября, составляет 61,5905 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,27 коп.

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9 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-323 на 71 млрд 47,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Американские фондовые индексы умеренно опускаются в начале торгов в среду после публикации худших, чем ожидалось, данных о новостройках в США. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск снизился на 30,7 пункта (0,1%) и составил 30493,1... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск снизился на 30,7 пункта (0,1%) и составил 30493,1... читать дальше

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Цены на энергоносители во всем мире подскочили после начала военной операции РФ на Украине и связанных с ней ограничений на экспорт российского газа, что, в свою очередь, привело к повышению стоимости австралийского экспорта сжиженного природного газа, говорится в отчете The... читать дальше

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Введение ограничений для жителей столицы в связи с подписанными президентом РФ указами на данный момент не планируется, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится", - написал мэр в своём блоге... "В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится", - написал мэр в своём блоге... читать дальше

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Минфин подготовил и согласовал проект поправок в закон "О рынке ценных бумаг", направленный на совершенствование регулирования дилерской деятельности и деятельности форекс-дилеров, сообщил осведомленный источник "Интерфакса". В действующей редакции закона к дилерской... В действующей редакции закона к дилерской... читать дальше

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что западные санкции вызвали энергетический кризис в Европе, это может привести к новым волнам миграции. "Можно предположить, что новой волне переселения поспособствует вызванный западными санкциями... "Можно предположить, что новой волне переселения поспособствует вызванный западными санкциями... читать дальше

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ЦБ РФ с 20 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3273,24 (+1,35) руб./грамм; на серебро - 37,02 (-0,21) руб./грамм; на платину - 1823,74 (-1,36) руб./грамм; на палладий - 4011,84 (-17,26) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 51,8 пункта (2,549%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1980,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2005,88 (-1,3%) пункта,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 октября, составляет 61,5905 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,27 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 октября, составляет 60,1086 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,14 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американская нефтесервисная корпорация Baker Hughes в третьем квартале 2022 года получила чистый убыток в размере $17 млн, или $0,02 в расчете на акцию, против чистой прибыли в $8 млн, или $0,01 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Скорректированная прибыль при... Скорректированная прибыль при... читать дальше

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Текущий сезон отчетности в США, начавшийся на прошлой неделе, может повлиять на дальнейшую динамику фондового рынка и позволить инвесторам понять, достигли ли индексы "дна", при этом особенно важными будут прогнозы компаний в отношении грядущих кварталов, полагают стратеги... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,38/68,89 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 25 коп., Cредний курс продажи...

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Число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, сократилось на 8,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,439 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в августе... Согласно пересмотренным данным, в августе... читать дальше

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Минцифры запустило портал Russoft.ru, на котором собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО, сообщается в телеграм-канале министерства. Отмечается, что правообладателям для размещения своих решений на... Отмечается, что правообладателям для размещения своих решений на... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1062 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 61,5905 руб. По... читать дальше

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