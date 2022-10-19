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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 октября по данным на начало операционного дня выросло до 1561,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил сегодня журналистам, что релоцировать бизнес в страну намерены уже 56 компаний, покинувших Россию. "Мы составили список наиболее крупных таких компаний, их более 300. С ними проводили соответствующую работу по... "Мы составили список наиболее крупных таких компаний, их более 300. С ними проводили соответствующую работу по... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал падением индексов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и неуверенного отскока нефти после падения. Европейские фондовые индексы выросли вчера по итогам четвертых торгов подряд. Европейские фондовые индексы выросли вчера по итогам четвертых торгов подряд. Американские фондовые индексы... Американские фондовые индексы... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,52/68,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 39 коп., Cредний курс продажи...

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Чистая прибыль американской холдинговой компании United Airlines Holdings Inc., являющейся материнской компанией United Airlines, в третьем квартале текущего года выросла в 2 раза составила $942 млн, или $2,86 в расчете на акцию, по сравнению с $473 млн, или $1,44 на акцию, за... читать дальше

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9 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-324 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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В сентябре 2022 года жители столицы заключили 4,8 тысячи договоров по программе льготной ипотеки на 42,7 млрд рублей. По сравнению с тем же месяцем прошлого года этот объем увеличился в 17 раз и стал рекордным с июля 2021 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... читать дальше

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Потребительские цены в Великобритании в сентябре подскочили на 10,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, показатель вернулся к июльскому значению, ставшему максимальным за 40 лет. Инфляция ускорилась... читать дальше

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Шведская Volvo Group, прекратившая выпуск грузовиков в РФ в конце февраля, рассматривает возможность продажи российского бизнеса, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Российские активы концерна включают в себя заводы сварки и окраски кабин, сборку... Российские активы концерна включают в себя заводы сварки и окраски кабин, сборку... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 октября составили по Российской Федерации 2161,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2000,1 млрд руб. На... На... читать дальше

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Доллар США дорожает к основным валютам мира. Поддержку доллару продолжают оказывать ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США в условиях устойчиво высокой инфляции, пишет Trading Economics. Инвесторы оценивают... Инвесторы оценивают... читать дальше

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Президент США Джо Байден поручил Минэнерго выставить сегодня на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, а также подготовиться к дополнительным продажам в ближайшие месяцы для стабилизации цен на топливо, сообщает Белый дом. "Министерство энергетики... "Министерство энергетики... читать дальше

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Сегодня азиатские фондовые индексы изменяются без единой динамики в ходе торгов. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:48 мск снизился на 1,53%. Китайский индикатор Shanghai Composite уменьшился на 0,9%. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:48 мск снизился на 1,53%. Китайский индикатор Shanghai Composite уменьшился на 0,9%. Государственное статуправление (ГСУ) КНР ранее на этой неделе... Государственное статуправление (ГСУ) КНР ранее на этой неделе... читать дальше

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Европейская комиссия (ЕК) утвердила вчера свою рабочую программу на 2023 год, которая заявлена как "смелая повестка по преодолению всех кризисов, осложняющих повседневную жизнь европейцев". "В 2023 году мы реализуем амбициозную программу на благо граждан, особенно... "В 2023 году мы реализуем амбициозную программу на благо граждан, особенно... читать дальше

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Министерство финансов России спустя месяц возвращается на первичный рынок облигаций федерального займа (ОФЗ); 19 октября 2022 года рынку будут предложены два выпуска ОФЗ по 25 млрд рублей каждый, включая новый флоатер. Согласно информации, размещенной на сайте Минфина,... Согласно информации, размещенной на сайте Минфина,... читать дальше

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 625 млн 797 тыс. 917, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 570 тыс. 892... читать дальше

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