ЦБ РФ установил курс евро с 19 октября в размере 60,53 руб.

18 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 60,53 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,08 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 35121,450 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 532,633 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1019,9999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6967 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,1775 руб., максимальный - 62,3 руб.... Минимальный курс доллара США составил 61,1775 руб., максимальный - 62,3 руб.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 180 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5102 руб. Минимальный курс юаня составил 8,474 руб., максимальный - 8,574 руб. Было заключено 42765 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,474 руб., максимальный - 8,574 руб. Было заключено 42765 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 415,00000000000006 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,5488 руб. Минимальный курс евро составил 60,255 руб., максимальный - 61,3 руб. Было заключено... Минимальный курс евро составил 60,255 руб., максимальный - 61,3 руб. Было заключено... читать дальше

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Рынок российских акций завершил торги ростом вслед за мировыми фондовыми площадками и на фоне затишья в геополитической повестке. Индекс МосБиржи превысил 2030 пунктов во главе с акциями золотодобывающих, металлургических и финансовых компаний, при этом подъем сдерживался... читать дальше

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Индийская авиакомпания Air India Ltd. планирует увеличить свой воздушный флот в три раза в течение следующих пяти лет, пишет агентство Bloomberg. "Авиакомпания ведет переговоры с производителями самолетов и двигателей о приобретении новых лайнеров", - заявил глава Air... "Авиакомпания ведет переговоры с производителями самолетов и двигателей о приобретении новых лайнеров", - заявил глава Air... читать дальше

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Российские аффинажные заводы совместно с профильными министерствами ведут переговоры на тему получения доступа к торгам на Шанхайской бирже золота, рассказала директор департамента госрегулирования отрасли драгметаллов и драгкамней Минфина Юлия Гончаренко. "... Мы... "... Мы... читать дальше

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ВВП Белоруссии в январе-сентябре 2022 года составил 140,2 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 4,7% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат). Рецессия в экономике страны продолжила замедляться... Рецессия в экономике страны продолжила замедляться... читать дальше

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Минпромторг РФ приступает к приему заявок субъектов РФ на получение субсидий на финансирование проектов по созданию технопарков в сфере электронной промышленности, заявил начальник отдела финансово-экономического обеспечения ОПК департамента ОПК Минпромторга Николай Лыков в ходе... читать дальше

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Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в октябре снизился по итогам десятого месяца подряд. Значение индикатора в октябре составило 38 пунктов против 46 пунктов... Значение индикатора в октябре составило 38 пунктов против 46 пунктов... читать дальше

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Индия не расположена к тому, чтобы присоединиться к глобальной инициативе по введению потолка цен на российскую нефть, поскольку получает от Москвы крупные скидки на поставки сырья, сообщает местное новостное издание Live Mint со ссылкой на источники. Индия является... Индия является... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 614 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,8145 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,45 руб., максимальный - 62,4125 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,45 руб., максимальный - 62,4125 руб. Было... читать дальше

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Цены на нефть ускорили снижение вечером во вторник, причем Brent опустилась ниже $90 за баррель впервые с 4 октября. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высвобождения из... Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высвобождения из... читать дальше

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Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент по внедрению tax free в России еще на один год, до конца 2023 года. Проект соответствующих изменений в постановление правительства N105 от февраля 2018 года (регламентирует проведение эксперимента) размещен министерством на... читать дальше

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ЦБ РФ пообещал проанализировать ситуацию со спредами между ценами покупки и продажи золота банками, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. "Мы проведем анализ по поводу того, какова ситуация со спредами сейчас", - сообщил Заботкин на совещании по регулированию оборота... читать дальше

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Американские фондовые индексы активно поднимаются в начале торгов во вторник благодаря сильной квартальной отчетности крупных компаний и позитивным статданным из США. Как сообщила Федеральная резервная система (ФРС), объем промышленного производства в США в сентябре... Как сообщила Федеральная резервная система (ФРС), объем промышленного производства в США в сентябре... читать дальше

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