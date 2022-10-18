Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 824 млрд руб.

18 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 824 млрд руб.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 60,53 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,08 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 61,7032 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,02 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,88 пункта (0,69%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2026,73 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2036,71 (+1,19%) пункта,... читать дальше

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Покупка золота для пополнения международных резервов РФ сейчас нецелесообразна, это подтолкнет рост денежной массы, считает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "С точки зрения накопления золота в золотовалютных резервах - это то, что в настоящий момент нецелесообразно в... "С точки зрения накопления золота в золотовалютных резервах - это то, что в настоящий момент нецелесообразно в... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,48/69,57 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 51 коп., Cредний курс продажи...

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 955,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 61,7032... читать дальше

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Дестабилизация британского рынка гособлигаций после объявления правительством страны о запуске программы бюджетных стимулов подчеркивает важность проведения согласованной политики центральными банками и властями государств, заявил глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де... читать дальше

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Инвестпрограмма ОАО "РЖД" на предстоящую трехлетку превысит 3 трлн руб., заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам развития ж/д инфраструктуры в РФ. "Для финансирования приоритетных инвестпроектов объем инвестиционной программы РЖД в текущем... "Для финансирования приоритетных инвестпроектов объем инвестиционной программы РЖД в текущем... читать дальше

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В среду, 19 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,6 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В среду, 19 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 32,32 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 19 октября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 100 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Авиакомпания Red Wings с 14 ноября запустит регулярные рейсы из Ставрополя в Стамбул, сообщила пресс-служба авиакомпании. Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам - на Superjet 100 вместимостью 100 кресел. Red Wings базируется в аэропортах... Red Wings базируется в аэропортах... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 249,00000000000003 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6835 руб. Минимальный курс евро составил 60,3675 руб., максимальный - 61,2 руб. Было... Минимальный курс евро составил 60,3675 руб., максимальный - 61,2 руб. Было... читать дальше

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Госдума ратифицировала соглашение, которое регулирует особенности уплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей в рамках единой системы таможенного транзита Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Документ (N187776-8) в августе внес в парламент... читать дальше

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Чистая прибыль американского банка Goldman Sachs Group в третьем квартале 2022 года упала в 1,75 раза и составила $3,069 млрд, или $8,25 в расчете на акцию, по сравнению с $5,378 млрд, или $14,93 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Несмотря на падение показатель... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который прописывает механизм взаимодействия Центрального банка и МВД по вопросам предотвращения хищений с банковских карт. Документ (№160028-8) правительство внесло в парламент в июле. Сейчас информация о случаях или попытках... Сейчас информация о случаях или попытках... читать дальше

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