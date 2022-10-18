18 октября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Август 2022
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Октябрь 2022
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Октябрь 2022
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Сентябрь 2022
|16:15
|Промышленное производство в США
|Сентябрь 2022
|21:00
|Бюджет США
|Сентябрь 2022
Это автоматическое сообщение.
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18 октября 2022 года 16:19
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 60,53 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,08 коп.
Это автоматическое сообщение.
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18 октября 2022 года 16:19
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 61,7032 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,02 коп.
Это автоматическое сообщение.
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18 октября 2022 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,88 пункта (0,69%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2026,73 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2036,71 (+1,19%) пункта,... читать дальше
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18 октября 2022 года 16:07
Покупка золота для пополнения международных резервов РФ сейчас нецелесообразна, это подтолкнет рост денежной массы, считает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
"С точки зрения накопления золота в золотовалютных резервах - это то, что в настоящий момент нецелесообразно в... читать дальше
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18 октября 2022 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,48/69,57 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 51 коп., Cредний курс продажи...
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18 октября 2022 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 955,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 61,7032... читать дальше
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18 октября 2022 года 15:43
Дестабилизация британского рынка гособлигаций после объявления правительством страны о запуске программы бюджетных стимулов подчеркивает важность проведения согласованной политики центральными банками и властями государств, заявил глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де... читать дальше
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18 октября 2022 года 15:35
Инвестпрограмма ОАО "РЖД" на предстоящую трехлетку превысит 3 трлн руб., заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам развития ж/д инфраструктуры в РФ.
"Для финансирования приоритетных инвестпроектов объем инвестиционной программы РЖД в текущем... читать дальше
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18 октября 2022 года 15:30
В среду, 19 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,6 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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18 октября 2022 года 15:30
В среду, 19 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 32,32 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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18 октября 2022 года 15:30
В среду, 19 октября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 100 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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18 октября 2022 года 15:26
Авиакомпания Red Wings с 14 ноября запустит регулярные рейсы из Ставрополя в Стамбул, сообщила пресс-служба авиакомпании. Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам - на Superjet 100 вместимостью 100 кресел.
Red Wings базируется в аэропортах... читать дальше
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18 октября 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 249,00000000000003 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6835 руб.
Минимальный курс евро составил 60,3675 руб., максимальный - 61,2 руб. Было... читать дальше
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18 октября 2022 года 15:07
Госдума ратифицировала соглашение, которое регулирует особенности уплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей в рамках единой системы таможенного транзита Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Документ (N187776-8) в августе внес в парламент... читать дальше
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18 октября 2022 года 14:58
Чистая прибыль американского банка Goldman Sachs Group в третьем квартале 2022 года упала в 1,75 раза и составила $3,069 млрд, или $8,25 в расчете на акцию, по сравнению с $5,378 млрд, или $14,93 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Несмотря на падение показатель... читать дальше
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18 октября 2022 года 14:50
Госдума приняла в третьем чтении закон, который прописывает механизм взаимодействия Центрального банка и МВД по вопросам предотвращения хищений с банковских карт. Документ (№160028-8) правительство внесло в парламент в июле.
Сейчас информация о случаях или попытках... читать дальше
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