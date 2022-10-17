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17 октября 2022 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,5282 руб.

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17 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1508 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5282 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,461 руб., максимальный - 8,627 руб. Было заключено 49426 сделок. Объем торгов составил 72368,13 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,533 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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