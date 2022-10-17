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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,8759 руб.
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17 октября 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,8759 руб.
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17 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11135 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,8759 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,3775 руб., максимальный - 63,7175 руб. Было заключено 17918 сделок. Объем торгов составил 62955,52 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,95 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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