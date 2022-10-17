ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 октября в размере 61,7634 руб.

17 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 61,7634 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 129,24 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 34588,816 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 780,044 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1508 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5282 руб. Минимальный курс юаня составил 8,461 руб., максимальный - 8,627 руб. Было заключено 49426 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,461 руб., максимальный - 8,627 руб. Было заключено 49426 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10767 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,7987 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,33 руб., максимальный - 62,6475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,33 руб., максимальный - 62,6475 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18350 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,5903 руб. Минимальный курс евро составил 60,1675 руб., максимальный - 61,8475 руб. Было заключено 17959... Минимальный курс евро составил 60,1675 руб., максимальный - 61,8475 руб. Было заключено 17959... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги противоречиво, завершил понедельник уверенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск подскочил на 3,17% и составил 2012,85 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск подскочил на 3,17% и составил 2012,85 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск взлетел на 3,75% - до 1027,83 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск взлетел на 3,75% - до 1027,83 пункта. Европейские рынки... Европейские рынки... читать дальше

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По итогам 3-го квартала ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае - BYD Co. - ожидает роста чистой прибыли почти в 5 раз (на 365%) по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Как сообщила компания в биржевых документах, содержащих... Как сообщила компания в биржевых документах, содержащих... читать дальше

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Минпромторг РФ предложил продлить на 2 года исполнение обязательств по субсидируемым проектам для промышленных компаний и индивидуальных предпринимателей в случае мобилизации более 15% сотрудников, занятых в реализации таких проектов. Соответствующий проект постановления... читать дальше

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Французский автопроизводитель Renault SA увеличил долю полностью электрических и гибридных автомобилей в общем объеме продаж автомобилей в Европе почти в два раза в 2022 году по сравнению с показателями за последние два года, сказал операционный директор компании Фабрис... читать дальше

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Индия в сентябре 2022 года импортировала золота на $3,856 млрд, следует из материалов министерства торговли и промышленности страны. Это на 8% больше, чем в августе, и в 1,5 раза больше, чем в среднем в "доковидных" 2018-2019 годах, хотя на 25% меньше, чем в сентябре... Это на 8% больше, чем в августе, и в 1,5 раза больше, чем в среднем в "доковидных" 2018-2019 годах, хотя на 25% меньше, чем в сентябре... читать дальше

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Российские и белорусские компании, в отношении которых введены санкции Великобритании, смогут оплачивать судебные расходы в рамках процессов в международном арбитраже Лондона (London Court of International Arbitration, LCIA). LCIA, в свою очередь, получает право... LCIA, в свою очередь, получает право... читать дальше

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Доходы и расходы объединенного фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонда) будут более чем на 20% выше, чем совокупный объем доходов и расходов бюджетов Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сообщил замминистра труда и соцзащиты Андрей... читать дальше

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Цены на нефть продолжают расти в ходе торгов в понедельник. Инвесторы взвешивают риски, связанные с одной стороны с дефицитом предложения, а с другой - с падением спроса в будущем из-за экономической рецессии. Инвесторы взвешивают риски, связанные с одной стороны с дефицитом предложения, а с другой - с падением спроса в будущем из-за экономической рецессии. Рынок все больше опасается ухудшения перспектив... Рынок все больше опасается ухудшения перспектив... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11135 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,8759 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,3775 руб., максимальный - 63,7175 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,3775 руб., максимальный - 63,7175 руб. Было... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз рейтинга Таджикистана на "негативный". Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга подтверждены на уровне "B3". Ранее... Ранее... читать дальше

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Недропользователи Магаданской области в январе-сентябре 2022 года добыли 40,16 тонны золота, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщила пресс-служба правительства региона. Добыча производилась на рудных и россыпных месторождениях. Лидером в регионе... Добыча производилась на рудных и россыпных месторождениях. Лидером в регионе... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз рейтингов Киргизии на "негативный". Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочные рейтинги эмитента в национальной и иностранной валюте подтверждены на уровне "B3". Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочные рейтинги эмитента в национальной и иностранной валюте подтверждены на уровне "B3". Ранее... Ранее... читать дальше

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