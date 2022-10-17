Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1044,8 млрд руб.

17 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 1044,8 млрд руб.

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Порядка 450 тыс. россиян могут отказаться от отдыха в России в следующем году, если не будет продлена программа туристического кешбэка, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "С начала 2022 года порядка 3 млн человек отдохнули в России,... "С начала 2022 года порядка 3 млн человек отдохнули в России,... читать дальше

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За последние годы российские суды по искам прокуратуры обратили в доход государства незаконное имущество чиновников более чем на $2 млрд, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. "В России выстроена эффективная система контроля за доходами, расходами и оборотом имущества... "В России выстроена эффективная система контроля за доходами, расходами и оборотом имущества... читать дальше

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Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР неожиданно отложило публикацию данных о ВВП за третий квартал, запланированную на вторник, сообщает агентство Bloomberg. В понедельник ГСУ обновило график выхода статданных на своем сайте. Теперь рядом с основными... В понедельник ГСУ обновило график выхода статданных на своем сайте. Теперь рядом с основными... читать дальше

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Калининградский "Автотор" в первом квартале 2023 года начнет производство автомобилей новых брендов с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Автотор Холдинг" Александр Сорокин. "Мы в первом квартале 2023 года сможем... "Мы в первом квартале 2023 года сможем... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в понедельник с разнонаправленными изменениями, участники рынка следили за ситуацией в мировой экономике и оценивали заявления китайских чиновников в ходе ХХ съезда Коммунистической... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 42,26 пункта (2,166%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1993,24 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1993,32 (+2,17%) пункта, минимальное -... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,02/69,29 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 28 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 60,91/67,85 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 22 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Минимальное значение за неделю (с 10 октября по 17 октября) - 69,2911 руб. за доллар, максимальное значение - 72,326 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,98 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,45/66,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 85 коп., средний...

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Курс рубля в ближайшие годы будет постепенно ослабляться - Минэкономразвития Курс рубля в ближайшие годы будет постепенно ослабляться, к 2025 году прогнозируется на уровне 72 рублей за доллар США, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. "По курсу рубля заложено его постепенное... "По курсу рубля заложено его постепенное... читать дальше

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Банк России считает целесообразным включение в стратегию развития финансового рынка на период до 2030 года положений о создании в РФ системы добровольного экологического страхования, сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке со ссылкой на письмо, направленное ЦБ в адрес... читать дальше

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Россия сохранит объемы поставок энергоресурсов и роль их стратегического поставщика на мировой рынок даже в случае новых санкций, при этом падение цен на российские энергоносители хоть и будут снижаться, но останутся на приемлемом уровне, заявил глава Минэкономразвития Максим... читать дальше

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Потребительские цены в Италии в сентябре 2022 года по национальным стандартам (СPI) по отношению к сентябрю 2021 года выросли на 8,9% после повышения на 8,4% месяцем ранее, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. По сравнению с августом текущего года... читать дальше

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Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2022 года понизится на $1,7 - до $42,7 с $44,4 за тонну в октябре, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. В октябре пошлина снизилась на $7,6 после снижения в сентябре на $1, в августе - на $2,2 и роста в июле на... В октябре пошлина снизилась на $7,6 после снижения в сентябре на $1, в августе - на $2,2 и роста в июле на... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 5-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-04 на уровне 11,06% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил выпуск объемом 80 млрд рублей в октябре 2020 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга... Эмитент разместил выпуск объемом 80 млрд рублей в октябре 2020 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга... читать дальше

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