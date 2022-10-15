ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 октября в размере 63,0558 руб., евро - 62,4695 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 62,4695 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,08 коп.

15 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 63,0558 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,59 коп.

.

Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 городах-миллионниках в октябре составила 119,4 тыс. руб. за кв. м, сократившись на 0,1% относительно конца сентября, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на «Циан.Аналитика». В «Этажах» среднюю стоимость вторичной недвижимости в стране в... читать дальше

.

С января по сентябрь 2022 года на Портале поставщиков было проведено более 400 тысяч закупок на 61,8 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "За девять месяцев этого года на... "За девять месяцев этого года на... читать дальше

.

Потенциал расширения газопровода "Турецкий поток" значителен, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". "Речь идет о всех тех выпадающих объемах, которые мы потеряли из-за актов международного... читать дальше

.

Попытка ограничить цену на российский газ в Европе повлечет за собой прекращение поставок, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину. "Мы руководствуемся... "Мы руководствуемся... читать дальше

.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Ильшата Шагиахметова генеральным директором Фонда развития территорий, к работе в новой должности он приступит 2 декабря. "Михаил Мишустин назначил Ильшата Шагиахметова генеральным директором Фонда развития территорий.... "Михаил Мишустин назначил Ильшата Шагиахметова генеральным директором Фонда развития территорий.... читать дальше

.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ стал минимальным с начала августа и составил почти 12,4 тыс. случаев, скончались 94 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "В РФ выявлено 12 354 новых... "В РФ выявлено 12 354 новых... читать дальше

.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 624 млн 502 тыс. 5, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 567 тыс. 70... читать дальше

.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в 2023-2025 годах Россия будет ежегодно вносить до 400 тыс. евро во внебюджетный фонд МАГАТЭ на реализацию международного проекта по инновационным ядерным реакторам и топливным...

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 63,0558 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,59 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 62,4695 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 62,4695 руб. По...

.

Правительство продолжает вести работу по расселению людей из аварийного жилья. Чтобы обеспечить снос или реконструкцию таких домов и дать возможность гражданам переехать в современные квартиры из резервного фонда, кабмином будет дополнительно направлено 24 млрд рублей.... читать дальше

.

Сделки с участием нерезидентов из недружественных юрисдикций, в которые вовлечены организации финансового сектора, потребуют согласования властей, даже если речь идет о небольшой доле. Очередной указ, дополняющий сформированную начиная с марта сложную систему контроля... Очередной указ, дополняющий сформированную начиная с марта сложную систему контроля... читать дальше

.

ЦБ РФ получил полномочие выдавать разрешения на вывоз из России иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс., следует из указа президента РФ, опубликованного на портале правовой информации. Выдача этих разрешений будет осуществляться в порядке и в случаях, определенных советом...

.

Строители завершили работы на левой части Крымского моста, сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста", - написал вице-премьер. Он уточнил, что строители выполнили работы по усилению... читать дальше

.

Работу по восстановлению эскалаторной галереи на Воробьевых горах в Москве планируют завершить до конца года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В этом году закончим все основные строительные работы. В январе ждем первых пассажиров", - написал Собянин на своей странице в... читать дальше

.

Президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов обсудили направления дальнейшего торгово-экономического взаимодействия. "Стороны договорились путем совместных усилий нарастить объемы взаимной торговли до 1 миллиарда долларов", - говорится в... читать дальше

.

Численность персонала Wells Fargo на конец сентября составляла 239,209 тыс. человек по сравнению с 243,674 тыс. на конец второго квартала и 253,871 тыс. год назад, сообщается в отчетности финорганизации. В течение минувшего квартала второй по капитализации банк США... В течение минувшего квартала второй по капитализации банк США... читать дальше

.