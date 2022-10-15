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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 октября в размере 63,0558 руб., евро - 62,4695 руб.
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15 октября 2022 года 09:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 октября в размере 63,0558 руб., евро - 62,4695 руб.

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15 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 63,0558 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,59 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 62,4695 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,08 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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