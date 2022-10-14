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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,679 руб.
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14 октября 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,679 руб.
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14 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 233 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,679 руб. Минимальный курс юаня составил 8,582 руб., максимальный - 8,737 руб. Было заключено 50618 сделок. Объем торгов составил 75525,32 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,602 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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