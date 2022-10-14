Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,679 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,582 руб., максимальный - 8,737 руб. Было заключено 50618 сделок. Объем торгов составил 75525,32 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,602 руб. за юань.

14 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 233 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,679 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 33808,773 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 112,836 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 233 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,679 руб. Минимальный курс юаня составил 8,582 руб., максимальный - 8,737 руб. Было заключено 50618 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,582 руб., максимальный - 8,737 руб. Было заключено 50618 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6235 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8754 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,6 руб., максимальный - 63,9825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,6 руб., максимальный - 63,9825 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1446 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,4253 руб. Минимальный курс евро составил 60,1825 руб., максимальный - 63,42 руб. Было заключено 43976... Минимальный курс евро составил 60,1825 руб., максимальный - 63,42 руб. Было заключено 43976... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне роста внешних фондовых площадок и снижения нефти. Фактором стабилизации выступили заявления президента РФ Владимира Путина о скором завершении частичной мобилизации и отсутствии необходимости в новых массированных ударах по... читать дальше

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По информации Минсельхоза России, заводы Danone в РФ продолжают работу в обычном режиме, сохраняются рабочие места. Продукция поступает на российский рынок, заявили в ведомстве. Ранее в пятницу французская Danone сообщила, что приняла решение передать контроль в бизнесе... Ранее в пятницу французская Danone сообщила, что приняла решение передать контроль в бизнесе... читать дальше

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Минфин РФ утвердил новый выпуск облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) 29021 объемом до 500 млрд рублей, говорится в сообщении министерства со ссылкой на приказ об эмиссии. Срок погашения бумаг - ноябрь 2023 года. Купонный доход... Срок погашения бумаг - ноябрь 2023 года. Купонный доход... читать дальше

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Добыча нефти в РФ в ноябре сохранится на уровне 9,9 млн б/с, динамика в следующий месяц будет зависеть от действия европейских санкций, вступающих в силу 5 декабря, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах РЭН-2022. "Сейчас добыча 9,9 млн б/с. В... "Сейчас добыча 9,9 млн б/с. В... читать дальше

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Цены драгоценных металлов продолжают снижаться на данных об инфляции в США и на фоне укрепления курса американской нацвалюты, в результате золото может завершить "в минусе" первую неделю из последних трех, сообщает MarketWatch. Золото и серебро "продолжают торговаться в... Золото и серебро "продолжают торговаться в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9894 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,16 руб., максимальный - 63,805 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 62,16 руб., максимальный - 63,805 руб. Было... читать дальше

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Денежная база РФ в широком определении в сентябре 2022 года увеличилась на 1 трлн 265,4 млрд рублей, или на 6,4%, до 21 трлн 95,5 млрд рублей. Такие данные содержатся на сайте Банка России. Рост денежной базы в сентябре был максимальным с февраля, когда она выросла на 2 трлн... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в октябре увеличился до 59,8 пункта с 58,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Показатель стал максимальным за шесть... Показатель стал максимальным за шесть... читать дальше

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Цены на нефть резко ускорили падение в ходе торгов в пятницу, завершая неделю в минусе на фоне беспокойства инвесторов по поводу перспектив спроса. Давление на рынок оказывают растущие ожидания, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой... Давление на рынок оказывают растущие ожидания, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой... читать дальше

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Новым министром финансов Великобритании назначили бывшего главу МИД Джереми Ханта, сообщили в Даунинг-стрит. "Джереми Хант назначен министром финансов", - говорится в заявлении британского правительства в твиттере. Таким образом, отмечают британские СМИ, за год в... читать дальше

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Американские фондовые индексы в начале торгов в пятницу меняются без единой динамики после существенного подъема по итогам предыдущих торгов. Инвесторы оценивают квартальную отчетность крупнейших банков страны, а также статистику. Розничные продажи в США в сентябре не... Розничные продажи в США в сентябре не... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 17.10 по 23.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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