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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 62,4253 руб.
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14 октября 2022 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 62,4253 руб.

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14 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1446 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,4253 руб.

Минимальный курс евро составил 60,1825 руб., максимальный - 63,42 руб. Было заключено 43976 сделок. Объем торгов составил 151288,26 млн руб., что на 160% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,71 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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