Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 62,4253 руб.

Минимальный курс евро составил 60,1825 руб., максимальный - 63,42 руб. Было заключено 43976 сделок. Объем торгов составил 151288,26 млн руб., что на 160% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,71 руб. за евро.

14 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1446 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,4253 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 33808,773 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 112,836 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 233 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,679 руб. Минимальный курс юаня составил 8,582 руб., максимальный - 8,737 руб. Было заключено 50618 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,582 руб., максимальный - 8,737 руб. Было заключено 50618 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6235 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8754 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,6 руб., максимальный - 63,9825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,6 руб., максимальный - 63,9825 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1446 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,4253 руб. Минимальный курс евро составил 60,1825 руб., максимальный - 63,42 руб. Было заключено 43976... Минимальный курс евро составил 60,1825 руб., максимальный - 63,42 руб. Было заключено 43976... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне роста внешних фондовых площадок и снижения нефти. Фактором стабилизации выступили заявления президента РФ Владимира Путина о скором завершении частичной мобилизации и отсутствии необходимости в новых массированных ударах по... читать дальше

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По информации Минсельхоза России, заводы Danone в РФ продолжают работу в обычном режиме, сохраняются рабочие места. Продукция поступает на российский рынок, заявили в ведомстве. Ранее в пятницу французская Danone сообщила, что приняла решение передать контроль в бизнесе... Ранее в пятницу французская Danone сообщила, что приняла решение передать контроль в бизнесе... читать дальше

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Минфин РФ утвердил новый выпуск облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) 29021 объемом до 500 млрд рублей, говорится в сообщении министерства со ссылкой на приказ об эмиссии. Срок погашения бумаг - ноябрь 2023 года. Купонный доход... Срок погашения бумаг - ноябрь 2023 года. Купонный доход... читать дальше

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Добыча нефти в РФ в ноябре сохранится на уровне 9,9 млн б/с, динамика в следующий месяц будет зависеть от действия европейских санкций, вступающих в силу 5 декабря, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах РЭН-2022. "Сейчас добыча 9,9 млн б/с. В... "Сейчас добыча 9,9 млн б/с. В... читать дальше

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Цены драгоценных металлов продолжают снижаться на данных об инфляции в США и на фоне укрепления курса американской нацвалюты, в результате золото может завершить "в минусе" первую неделю из последних трех, сообщает MarketWatch. Золото и серебро "продолжают торговаться в... Золото и серебро "продолжают торговаться в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9894 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,16 руб., максимальный - 63,805 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 62,16 руб., максимальный - 63,805 руб. Было... читать дальше

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Денежная база РФ в широком определении в сентябре 2022 года увеличилась на 1 трлн 265,4 млрд рублей, или на 6,4%, до 21 трлн 95,5 млрд рублей. Такие данные содержатся на сайте Банка России. Рост денежной базы в сентябре был максимальным с февраля, когда она выросла на 2 трлн... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в октябре увеличился до 59,8 пункта с 58,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Показатель стал максимальным за шесть... Показатель стал максимальным за шесть... читать дальше

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Цены на нефть резко ускорили падение в ходе торгов в пятницу, завершая неделю в минусе на фоне беспокойства инвесторов по поводу перспектив спроса. Давление на рынок оказывают растущие ожидания, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой... Давление на рынок оказывают растущие ожидания, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой... читать дальше

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Новым министром финансов Великобритании назначили бывшего главу МИД Джереми Ханта, сообщили в Даунинг-стрит. "Джереми Хант назначен министром финансов", - говорится в заявлении британского правительства в твиттере. Таким образом, отмечают британские СМИ, за год в... читать дальше

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Американские фондовые индексы в начале торгов в пятницу меняются без единой динамики после существенного подъема по итогам предыдущих торгов. Инвесторы оценивают квартальную отчетность крупнейших банков страны, а также статистику. Розничные продажи в США в сентябре не... Розничные продажи в США в сентябре не... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 17.10 по 23.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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