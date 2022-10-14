Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,5228 руб.

Минимальный курс евро составил 61,9375 руб., максимальный - 63,63 руб. Было заключено 8152 сделки. Объем торгов составил 23223,64 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,0975 руб. за евро.

14 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1814,9999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5228 руб.

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Минфин РФ утвердил новый выпуск облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) 29021 объемом до 500 млрд рублей, говорится в сообщении министерства со ссылкой на приказ об эмиссии. Срок погашения бумаг - ноябрь 2023 года. Купонный доход... Срок погашения бумаг - ноябрь 2023 года. Купонный доход... читать дальше

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Добыча нефти в РФ в ноябре сохранится на уровне 9,9 млн б/с, динамика в следующий месяц будет зависеть от действия европейских санкций, вступающих в силу 5 декабря, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах РЭН-2022. "Сейчас добыча 9,9 млн б/с. В... "Сейчас добыча 9,9 млн б/с. В... читать дальше

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Цены драгоценных металлов продолжают снижаться на данных об инфляции в США и на фоне укрепления курса американской нацвалюты, в результате золото может завершить "в минусе" первую неделю из последних трех, сообщает MarketWatch. Золото и серебро "продолжают торговаться в... Золото и серебро "продолжают торговаться в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9894 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,16 руб., максимальный - 63,805 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 62,16 руб., максимальный - 63,805 руб. Было... читать дальше

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Денежная база РФ в широком определении в сентябре 2022 года увеличилась на 1 трлн 265,4 млрд рублей, или на 6,4%, до 21 трлн 95,5 млрд рублей. Такие данные содержатся на сайте Банка России. Рост денежной базы в сентябре был максимальным с февраля, когда она выросла на 2 трлн... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в октябре увеличился до 59,8 пункта с 58,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Показатель стал максимальным за шесть... Показатель стал максимальным за шесть... читать дальше

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Цены на нефть резко ускорили падение в ходе торгов в пятницу, завершая неделю в минусе на фоне беспокойства инвесторов по поводу перспектив спроса. Давление на рынок оказывают растущие ожидания, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой... Давление на рынок оказывают растущие ожидания, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой... читать дальше

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Новым министром финансов Великобритании назначили бывшего главу МИД Джереми Ханта, сообщили в Даунинг-стрит. "Джереми Хант назначен министром финансов", - говорится в заявлении британского правительства в твиттере. Таким образом, отмечают британские СМИ, за год в... читать дальше

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Американские фондовые индексы в начале торгов в пятницу меняются без единой динамики после существенного подъема по итогам предыдущих торгов. Инвесторы оценивают квартальную отчетность крупнейших банков страны, а также статистику. Розничные продажи в США в сентябре не... Розничные продажи в США в сентябре не... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 17.10 по 23.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 19 октября составит 2 тыс. 934,3 рубля за тонну против 1 тыс. 926,8 рубля на предыдущей неделе, сообщил Минсельхоз. Таким образом, пошлина вырастет на 52,3% (пошлина, действующая с 12 по 18 октября, на 9,1% ниже предыдущей). Пошлина... Пошлина... читать дальше

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Добыча газа в России в 2022 году может снизиться на величину до 10%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах "Российской энергетической недели". "Я точно цифру не скажу, но, если экспорт будет как сегодня, до 10% примерно снижение может быть", - ответил...

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Консолидированный контейнерный оборот морских терминалов Global Ports в третьем квартале 2022 года сократился на 49,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 202 тыс. TEU, сообщила компания. По итогам января-сентября контейнерооборот составил 813 тыс.... По итогам января-сентября контейнерооборот составил 813 тыс.... читать дальше

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Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, сократил чистую прибыль в третьем квартале 2022 года на 29%, выручку - на 12%. Причем оба показателя оказались слабее прогнозов. Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,63 млрд по... Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,63 млрд по... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 15 по 21 октября ожидаются погашения по 28 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 15 по 21 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 142 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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