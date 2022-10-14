Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7081 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,67 руб., максимальный - 8,737 руб. Было заключено 2797 сделок. Объем торгов составил 5934,85 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,7 руб. за юань.

14 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7081 руб.

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Министр финансов Великобритании Квази Квартенг может быть уволен с занимаемой должности, написала газета The Times без указания источника информации. Как сообщалось, Квартенг покинул Вашингтон, где он проводил встречи с представителями Международного валютного фонда... Как сообщалось, Квартенг покинул Вашингтон, где он проводил встречи с представителями Международного валютного фонда... читать дальше

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Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе вырос до рекордного уровня: отрицательное сальдо баланса внешней торговли товарами повысилось до 50,9 млрд евро, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat). Для сравнения: в июле... читать дальше

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Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо создавать совместные компании, чтобы снизить санкционное давление, считает председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович. "Мы подошли к тому, что необходимо мотивировать... "Мы подошли к тому, что необходимо мотивировать... читать дальше

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Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в пятницу днем и могут завершить неделю падением на беспокойстве инвесторов по поводу перспектив спроса. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:50 МСК в пятницу составляет $93,79... Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:50 МСК в пятницу составляет $93,79... читать дальше

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ПАО "Интер РАО" приобрело долю Siemens Energy в размере 65% в совместном предприятии с "Силовыми машинами" - ООО "СТГТ", сообщили "Интерфаксу" два источника на энергорынке и подтвердили в "Интер РАО". Компания получила необходимые для этого разрешения, уточнил один из источников... читать дальше

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Правительства развивающихся экономик, активно заимствовавшие на долговых рынках в период низких ставок, сталкиваются с ростом расходов на рефинансирование долга и могут оказаться в ситуации, похожей на долговой кризис в Азии 1990-х годов, пишет агентство... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,98 пункта (0,766%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1940,22 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1965,44 (+0,52%) пункта,... читать дальше

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В России производство овощей защищенного грунта с начала года выросло по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год на 8,3% - до 1,2 млн тонн, сообщил Минсельхоз. В частности, сбор тепличных огурцов увеличился на 8,7% - до 701,3 тыс. тонн, томатов - на 8% - до... В частности, сбор тепличных огурцов увеличился на 8,7% - до 701,3 тыс. тонн, томатов - на 8% - до... читать дальше

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Разработанный правительственной комиссией ФРГ план субсидирования расходов потребителей на газ не является "эгоистичным" и поможет стабилизировать европейскую экономику, убежден министр экономики ФРГ Роберт Хабек, его цитирует в пятницу газета Financial Times. "Если бы... "Если бы... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 61,89/69,57 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 48 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 66,1/67,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 15 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,13/70,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 46 коп., Cредний курс продажи упал...

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили последние торги этой недели уверенным подъемом после нескольких дней снижения. Гонконгский Hang Seng, прибавлявший более чем 3% в ходе сессии, вырос на 1,2% к закрытию рынка. Индикатор снижался шесть... Гонконгский Hang Seng, прибавлявший более чем 3% в ходе сессии, вырос на 1,2% к закрытию рынка. Индикатор снижался шесть... читать дальше

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"Ястребы" в руководстве Европейского центрального банка (ЕЦБ) рассчитывают приступить к сокращению объема активов на балансе ЦБ, составляющего порядка 5,1 трлн евро, в начале 2023 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Основным... Основным... читать дальше

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За 9 месяцев розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) выросли в России на 3,7% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 157,28 млн декалитров (дал), свидетельствуют данные... читать дальше

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В 3-м квартале экономика Сингапура увеличилась на 4,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее, свидетельствуют данные министерства торговли и промышленности страны. Темпы роста в июле-сентябре замедлились по сравнению с 4,5% в предыдущем квартале. Аналитики,... Аналитики,... читать дальше

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