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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,05%
В сентябре потребительские цены подросли на 0,05% после снижения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 13,7%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков.
 
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14 октября 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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14 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:45 Изменение потребительских цен во Франции Сентябрь 2022
12:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Август 2022
15:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Сентябрь 2022
15:30 Объемы розничных продаж в США Сентябрь 2022
15:30 Оптовые продажи в Канаде Август 2022
17:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Октябрь 2022
17:00 Товарные запасы на складах США Август 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 октября составили по Российской Федерации 2063,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1861,3 млрд руб.

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14 октября 2022 года 09:42
СП РФ и Китая готовит частную концессионную инициативу по созданию трассы "Меридиан"
Российско-китайская проектная компания "Меридиан - CC7", основанная "Русской холдинговой компанией" (АО "РХК") и Китайской национальной химической инженерной и строительной корпорацией N7 (СС7; "дочка" China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd., CNCEC), готовит...    читать дальше
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14 октября 2022 года 09:34
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Объем производства сельхозтехники в РФ в январе-сентябре 2022 года составил 155,6 млрд рублей, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщила директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Мария...    читать дальше
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14 октября 2022 года 09:26
Полеты в южные аэропорты РФ ограничены до 22 октября
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14 октября 2022 года 09:19
Доллар стабилен к евро, укрепляется к иене и фунту
В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, укрепляется к иене и фунту стерлингов.

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14 октября 2022 года 09:12
Число случаев COVID-19 в мире приближается к 624 млн
По состоянию на сегодняшнее утро число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 623 млн 834 тыс. 464, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19...    читать дальше
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14 октября 2022 года 09:08
ВТБ разместит 17 октября однодневные бонды серии КС-4-321 на 75 млрд рублей
4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-321 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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14 октября 2022 года 09:05
В сентябре рост потребительских цен в Китае ускорился до максимума с апреля 2020 г.
Темпы инфляции в Китае в сентябре ускорились до максимума с апреля 2020 года.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,8% в годовом выражении после подъема на 2,5% в августе, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ)...    читать дальше
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14 октября 2022 года 08:58
Рынки акций АТР уверенно растут сегодня после нескольких дней снижения
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня уверенно повышаются после нескольких дней снижения на этой неделе.

Гонконгский Hang Seng к 8:37 мск подскочил на 3,74%. Индикатор снижался шесть сессий подряд, после чего оказался на минимальной отметке за...    читать дальше
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14 октября 2022 года 08:52
В странах ЕС заморожено 17,4 млрд евро фондов российского происхождения
В странах Евросоюза в настоящее время заморожено 17,4 млрд евро авуаров российского происхождения, сообщил вчера член Еврокомиссии (ЕК) по юстиции Дидье Рейндерс.

"Это огромная сумма, - 17,4 млрд евро - но 90% этих фондов приходятся на семь государств-членов. Важно...    читать дальше
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14 октября 2022 года 08:45
Предприятиям-банкротам будет проще приоритетно рассчитываться за критически важные ресурсы
Правительство РФ вчера поддержало законопроект, который призван гарантировать приоритетность расходов предприятий-банкротов, прекращение которых может вызвать техногенную катастрофу. Этот документ закрепляет в законе о несостоятельности критерии для оценки реальности таких...    читать дальше
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14 октября 2022 года 08:38
Нефтяные цены повышаются сегодня
В ходе сегодняшних торгов цены на нефть незначительно повышаются, но завершают неделю в минусе.

Давление на рынок оказывают растущие ожидания, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) приведет к спаду в американской экономике и...    читать дальше
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14 октября 2022 года 08:33
JPMorgan изменил прогноз котировок акций ряда компаний США
Аналитики J.P. Morgan изменили прогнозные котировки для акций ряда американских компаний.

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14 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 83,02 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 83,02 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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14 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1 млрд
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1 млрд.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...
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14 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 2,52 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 2,52 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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