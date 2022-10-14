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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 октября составили по Российской Федерации 2063,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1861,3 млрд руб. На... На... читать дальше

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Российско-китайская проектная компания "Меридиан - CC7", основанная "Русской холдинговой компанией" (АО "РХК") и Китайской национальной химической инженерной и строительной корпорацией N7 (СС7; "дочка" China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd., CNCEC), готовит... читать дальше

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Объем производства сельхозтехники в РФ в январе-сентябре 2022 года составил 155,6 млрд рублей, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщила директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Мария... читать дальше

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Росавиация вновь продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 22 октября, сообщили в пресс-службе ведомства. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону,... Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону,...

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В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, укрепляется к иене и фунту стерлингов. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона)... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона)... читать дальше

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По состоянию на сегодняшнее утро число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 623 млн 834 тыс. 464, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... читать дальше

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4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-321 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Темпы инфляции в Китае в сентябре ускорились до максимума с апреля 2020 года. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,8% в годовом выражении после подъема на 2,5% в августе, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ)... Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,8% в годовом выражении после подъема на 2,5% в августе, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ)... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня уверенно повышаются после нескольких дней снижения на этой неделе. Гонконгский Hang Seng к 8:37 мск подскочил на 3,74%. Индикатор снижался шесть сессий подряд, после чего оказался на минимальной отметке за... Гонконгский Hang Seng к 8:37 мск подскочил на 3,74%. Индикатор снижался шесть сессий подряд, после чего оказался на минимальной отметке за... читать дальше

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В странах Евросоюза в настоящее время заморожено 17,4 млрд евро авуаров российского происхождения, сообщил вчера член Еврокомиссии (ЕК) по юстиции Дидье Рейндерс. "Это огромная сумма, - 17,4 млрд евро - но 90% этих фондов приходятся на семь государств-членов. Важно... "Это огромная сумма, - 17,4 млрд евро - но 90% этих фондов приходятся на семь государств-членов. Важно... читать дальше

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Правительство РФ вчера поддержало законопроект, который призван гарантировать приоритетность расходов предприятий-банкротов, прекращение которых может вызвать техногенную катастрофу. Этот документ закрепляет в законе о несостоятельности критерии для оценки реальности таких... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов цены на нефть незначительно повышаются, но завершают неделю в минусе. Давление на рынок оказывают растущие ожидания, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) приведет к спаду в американской экономике и... Давление на рынок оказывают растущие ожидания, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) приведет к спаду в американской экономике и... читать дальше

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Аналитики J.P. Morgan изменили прогнозные котировки для акций ряда американских компаний. Оценка справедливой стоимости бумаг Procter & Gamble Co. была ухудшена до $140 со $152 с сохранением рекомендации "нейтрально", Estee Lauder Cos. - до $273 с $314 ("выше рынка"),... Оценка справедливой стоимости бумаг Procter & Gamble Co. была ухудшена до $140 со $152 с сохранением рекомендации "нейтрально", Estee Lauder Cos. - до $273 с $314 ("выше рынка"),... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 83,02 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1 млрд. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 2,52 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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