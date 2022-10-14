14 октября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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14 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Сентябрь 2022
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Август 2022
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Сентябрь 2022
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Сентябрь 2022
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Август 2022
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Октябрь 2022
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Август 2022
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14 октября 2022 года 09:45
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 октября составили по Российской Федерации 2063,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1861,3 млрд руб.
На... читать дальше
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14 октября 2022 года 09:42
Российско-китайская проектная компания "Меридиан - CC7", основанная "Русской холдинговой компанией" (АО "РХК") и Китайской национальной химической инженерной и строительной корпорацией N7 (СС7; "дочка" China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd., CNCEC), готовит... читать дальше
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14 октября 2022 года 09:34
Объем производства сельхозтехники в РФ в январе-сентябре 2022 года составил 155,6 млрд рублей, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщила директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Мария... читать дальше
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14 октября 2022 года 09:26
Росавиация вновь продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 22 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.
Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону,...
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14 октября 2022 года 09:19
В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, укрепляется к иене и фунту стерлингов.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона)... читать дальше
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14 октября 2022 года 09:12
По состоянию на сегодняшнее утро число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 623 млн 834 тыс. 464, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... читать дальше
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14 октября 2022 года 09:08
4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-321 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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14 октября 2022 года 09:05
Темпы инфляции в Китае в сентябре ускорились до максимума с апреля 2020 года.
Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,8% в годовом выражении после подъема на 2,5% в августе, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ)... читать дальше
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14 октября 2022 года 08:58
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня уверенно повышаются после нескольких дней снижения на этой неделе.
Гонконгский Hang Seng к 8:37 мск подскочил на 3,74%. Индикатор снижался шесть сессий подряд, после чего оказался на минимальной отметке за... читать дальше
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14 октября 2022 года 08:52
В странах Евросоюза в настоящее время заморожено 17,4 млрд евро авуаров российского происхождения, сообщил вчера член Еврокомиссии (ЕК) по юстиции Дидье Рейндерс.
"Это огромная сумма, - 17,4 млрд евро - но 90% этих фондов приходятся на семь государств-членов. Важно... читать дальше
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14 октября 2022 года 08:45
Правительство РФ вчера поддержало законопроект, который призван гарантировать приоритетность расходов предприятий-банкротов, прекращение которых может вызвать техногенную катастрофу. Этот документ закрепляет в законе о несостоятельности критерии для оценки реальности таких... читать дальше
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14 октября 2022 года 08:38
В ходе сегодняшних торгов цены на нефть незначительно повышаются, но завершают неделю в минусе.
Давление на рынок оказывают растущие ожидания, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) приведет к спаду в американской экономике и... читать дальше
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14 октября 2022 года 08:33
Аналитики J.P. Morgan изменили прогнозные котировки для акций ряда американских компаний.
Оценка справедливой стоимости бумаг Procter & Gamble Co. была ухудшена до $140 со $152 с сохранением рекомендации "нейтрально", Estee Lauder Cos. - до $273 с $314 ("выше рынка"),... читать дальше
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14 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 83,02 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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14 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1 млрд.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
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14 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 2,52 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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