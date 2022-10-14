ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,4917 руб., курс евро - в размере 62,5903 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 62,5903 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,36 коп.

14 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 63,4917 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,42 коп.

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Правительство продолжает вести работу по расселению людей из аварийного жилья. Чтобы обеспечить снос или реконструкцию таких домов и дать возможность гражданам переехать в современные квартиры из резервного фонда, кабмином будет дополнительно направлено 24 млрд рублей.... читать дальше

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Сделки с участием нерезидентов из недружественных юрисдикций, в которые вовлечены организации финансового сектора, потребуют согласования властей, даже если речь идет о небольшой доле. Очередной указ, дополняющий сформированную начиная с марта сложную систему контроля... Очередной указ, дополняющий сформированную начиная с марта сложную систему контроля... читать дальше

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ЦБ РФ получил полномочие выдавать разрешения на вывоз из России иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс., следует из указа президента РФ, опубликованного на портале правовой информации. Выдача этих разрешений будет осуществляться в порядке и в случаях, определенных советом...

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Строители завершили работы на левой части Крымского моста, сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста", - написал вице-премьер. Он уточнил, что строители выполнили работы по усилению... читать дальше

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Работу по восстановлению эскалаторной галереи на Воробьевых горах в Москве планируют завершить до конца года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В этом году закончим все основные строительные работы. В январе ждем первых пассажиров", - написал Собянин на своей странице в... читать дальше

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Президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов обсудили направления дальнейшего торгово-экономического взаимодействия. "Стороны договорились путем совместных усилий нарастить объемы взаимной торговли до 1 миллиарда долларов", - говорится в... читать дальше

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Численность персонала Wells Fargo на конец сентября составляла 239,209 тыс. человек по сравнению с 243,674 тыс. на конец второго квартала и 253,871 тыс. год назад, сообщается в отчетности финорганизации. В течение минувшего квартала второй по капитализации банк США... В течение минувшего квартала второй по капитализации банк США... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) США необходимо продолжать поднимать процентные ставки, однако регулятору следует проявлять осторожность в отношении темпов повышения, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж. "Возможно, нам... "Возможно, нам... читать дальше

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Новый оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-1" - ООО "Сахалин-1" - 14 октября зарегистрирован в Южно-Сахалинске, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Полномочиями единоличного исполнительного органа нового оператора наделено АО... читать дальше

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Рост розничного кредитования в сентябре, по предварительным данным, продолжился темпами, сопоставимыми с данными за август, говорится в комментарии ЦБ РФ по денежно-кредитным условиям. "С учетом вновь возросшей неопределенности в конце сентября в краткосрочной перспективе можно... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 13,4 тыс. случаев, скончались 98 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. "В РФ выявлено 13 384 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 657 человек и... читать дальше

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Возросшая с конца сентября неопределенность может повлиять на сберегательное поведение населения и динамику депозитов, говорится в комментарии Банка России. "Рост спроса на наличные в конце сентября и начале октября мог ограничить нетто-приток сбережений в банки.... "Рост спроса на наличные в конце сентября и начале октября мог ограничить нетто-приток сбережений в банки.... читать дальше

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Американские власти могут внести в санкционные списки физлиц, компании или страны, поставляющие России оружие или помогающие ее оборонно-промышленному комплексу, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. "Этим утром Управление по контролю за иностранными... "Этим утром Управление по контролю за иностранными... читать дальше

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Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту может быть возобновлено к вечеру 15 октября после усиления опор, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин журналистам в кулуарах форума "Дорога 2022" в Казани. "Завтра мы к вечеру ожидаем усиления существующих опор, то есть... "Завтра мы к вечеру ожидаем усиления существующих опор, то есть... читать дальше

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Объем жилищного строительства в России в сентябре 2022 года составил 9 млн 451,3 тыс. кв. м, что на 8% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года, говорится в материалах Федеральной службы госстатистики (Росстата). Показатель снизился впервые с декабря 2021 года, когда... Показатель снизился впервые с декабря 2021 года, когда... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 63,0558 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,59 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 62,4695 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 62,4695 руб. По...

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