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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,4917 руб., курс евро - в размере 62,5903 руб.
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14 октября 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,4917 руб., курс евро - в размере 62,5903 руб.

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14 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 63,4917 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,42 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 62,5903 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,36 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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15 октября 2022 года 14:57
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15 октября 2022 года 13:43
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Численность персонала Wells Fargo на конец сентября составляла 239,209 тыс. человек по сравнению с 243,674 тыс. на конец второго квартала и 253,871 тыс. год назад, сообщается в отчетности финорганизации.

В течение минувшего квартала второй по капитализации банк США...    читать дальше
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15 октября 2022 года 12:56
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Федеральной резервной системе (ФРС) США необходимо продолжать поднимать процентные ставки, однако регулятору следует проявлять осторожность в отношении темпов повышения, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж.

"Возможно, нам...    читать дальше
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Новый оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-1" - ООО "Сахалин-1" - 14 октября зарегистрирован в Южно-Сахалинске, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Полномочиями единоличного исполнительного органа нового оператора наделено АО...    читать дальше
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15 октября 2022 года 11:49
Розничные кредиты в сентябре росли на уровне августа - ЦБ РФ
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15 октября 2022 года 11:15
В России за сутки выявлено почти 13,4 тыс. новых случаев заболевания COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 13,4 тыс. случаев, скончались 98 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. "В РФ выявлено 13 384 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 657 человек и...    читать дальше
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15 октября 2022 года 10:52
Стабилизация ожиданий физлиц может способствовать восстановлению притока на депозиты - ЦБ РФ
Возросшая с конца сентября неопределенность может повлиять на сберегательное поведение населения и динамику депозитов, говорится в комментарии Банка России.

"Рост спроса на наличные в конце сентября и начале октября мог ограничить нетто-приток сбережений в банки....    читать дальше
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США могут ввести санкции в отношении стран и компаний, поддерживающих российский ОПК
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"Этим утром Управление по контролю за иностранными...    читать дальше
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15 октября 2022 года 09:47
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Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту может быть возобновлено к вечеру 15 октября после усиления опор, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин журналистам в кулуарах форума "Дорога 2022" в Казани.

"Завтра мы к вечеру ожидаем усиления существующих опор, то есть...    читать дальше
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15 октября 2022 года 09:26
Жилищное строительство в РФ в сентябре сократилось на 8%
Объем жилищного строительства в России в сентябре 2022 года составил 9 млн 451,3 тыс. кв. м, что на 8% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года, говорится в материалах Федеральной службы госстатистики (Росстата).

Показатель снизился впервые с декабря 2021 года, когда...    читать дальше
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15 октября 2022 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 октября в размере 63,0558 руб., евро - 62,4695 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 63,0558 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,59 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 62,4695 руб. По...
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