Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,5066 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,745 руб., максимальный - 64,435 руб. Было заключено 23175 сделок. Объем торгов составил 86716,71 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,6 руб. за доллар США.

13 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5934 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5066 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 404 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5699 руб. Минимальный курс евро составил 61,9 руб., максимальный - 63,2 руб. Было заключено 20103 сделки.... Минимальный курс евро составил 61,9 руб., максимальный - 63,2 руб. Было заключено 20103 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3268 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,4989 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,75 руб., максимальный - 64,385 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 62,75 руб., максимальный - 64,385 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 250,99999999999997 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7023 руб. Минимальный курс юаня составил 8,66 руб., максимальный - 8,762 руб. Была заключена... Минимальный курс юаня составил 8,66 руб., максимальный - 8,762 руб. Была заключена... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся разнонаправленно, завершил четверг в плюсе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,18% и составил 1955,20 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,18% и составил 1955,20 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,45% - до 968,34 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,45% - до 968,34 пункта. Европейские рынки акций в начале... Европейские рынки акций в начале... читать дальше

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Цены на золото и серебро снижаются в четверг после того, как данные Минтруда США указали на лишь незначительное замедление инфляции. Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 18:28 мск опустились на 0,67% - до $1666,20 за... Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 18:28 мск опустились на 0,67% - до $1666,20 за... читать дальше

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Росстандарт в 2022 году планирует принять рекордное количество ГОСТов - около 1,7-1,75 тыс., сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Антон Шалаев. "По прогнозам будет небольшое, но увеличение - если в 2021 году мы приняли 1,6 тыс. ГОСТов, то в этом ожидаем 1,7-1,75 тыс.,... "По прогнозам будет небольшое, но увеличение - если в 2021 году мы приняли 1,6 тыс. ГОСТов, то в этом ожидаем 1,7-1,75 тыс.,... читать дальше

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Производство автомобилей в Европе при наихудшем развитии ситуации может упасть примерно на треть в ближайший год из-за энергетического кризиса в регионе, прогнозирует S&P Global Mobility. Пандемия COVID-19 и конфликт на Украине уже негативно повлияли на цепочки... Пандемия COVID-19 и конфликт на Украине уже негативно повлияли на цепочки... читать дальше

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"Московская биржа" планирует вскоре запустить запуск нового бенчмарка - индекса облигаций в юанях, сообщил в четверг на конференции НАУФОР управляющий директор департамента развития бизнеса "Московской биржи" Кирилл Пестов. "Мы будем и дальше развивать юаневую... "Мы будем и дальше развивать юаневую... читать дальше

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Нефтяные цены повышаются вечером, несмотря на данные о резком росте запасов этого топлива в США на прошлой неделе. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:03 мск повысились на $0,17 (0,18%) - до $92,62 за баррель. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:03 мск повысились на $0,17 (0,18%) - до $92,62 за баррель. Котировки... Котировки... читать дальше

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Аналитики Barclays подняли прогноз процентной ставки Федеральной резервной системы после выхода свежих данных об инфляции в США. Теперь они ожидают ее повышения на 75 базисных пунктов по итогам двух последующих заседаний (в ноябре и декабре), в то время как ранее они... читать дальше

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Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США продолжили расти на неделе, завершившейся в четверг, и обновили максимум более чем за 20 лет, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке... Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9879 тыс. баррелей - до 439,082 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2022 тыс. баррелей и составили 209,482 млн... Товарные запасы бензина повысились на 2022 тыс. баррелей и составили 209,482 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5934 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5066 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,745 руб., максимальный - 64,435 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 62,745 руб., максимальный - 64,435 руб. Было... читать дальше

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Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, увеличилось за 3 квартала на 4% относительно аналогичного периода прошлого года и достигло 6,49 трлн кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам... читать дальше

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Детальное обсуждение расширения газопроводной системы "Турецкий поток" и создания газового хаба в Турции начнется незамедлительно, заявил в эфире "Первого канала" председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. В среду президент России Владимир Путин выступил с... В среду президент России Владимир Путин выступил с... читать дальше

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Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о реформе доставки страховых пенсий. Граждане, как и сейчас, смогут зачислять пенсию на счет в выбранном банке, но если речь идет о наличном получении средств (на дому или в кассе организации), то предлагается оставить на этом рынке... читать дальше

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