Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1164,5 млрд руб.

13 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 октября по данным на начало операционного дня выросло до 1164,5 млрд руб.

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Правительство предлагает продлить сроки получения в собственность или долгосрочную аренду дальневосточных и арктических гектаров до 1 марта 2023 года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Вопрос о соответствующих изменениях в законодательство внесен в повестку... Вопрос о соответствующих изменениях в законодательство внесен в повестку... читать дальше

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Ряд представителей администрации президента США Джо Байдена высказывают всё большую обеспокоенность тем, что план по ограничению цен на российскую нефть может иметь ответные негативные последствия после неожиданного сокращения квот на добычу странами ОПЕК+ на прошлой неделе,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,78 пункта (0,604%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1963,43 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1975,82 (+1,24%) пункта,... читать дальше

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Еще 10 тыс. обманутых дольщиков строительства жилья восстановили в правах в период с 1 июля по 30 сентября текущего года, говорится на сайте правительства РФ. "Общими усилиями Фонду развития территорий (ФРТ) и субъектам с 1 июля по 30 сентября удалось восстановить в... "Общими усилиями Фонду развития территорий (ФРТ) и субъектам с 1 июля по 30 сентября удалось восстановить в... читать дальше

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Строительство нефтепровода из Венгрии в Сербию, который позволит поставлять нефть из РФ, займет полтора года, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на "Российской энергетической неделе". Он напомнил, что когда проходили дискуссии относительно санкций в отношении... Он напомнил, что когда проходили дискуссии относительно санкций в отношении... читать дальше

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ЦБ РФ не рассматривает вопрос создания специальной компании, которая по аналогии с банком непрофильных активов возьмет на свой баланс заблокированные из-за санкций активы, говорится в ответах ЦБ, размещенных на сайте Ассоциации банков России (АБР). "Объем таких активов... "Объем таких активов... читать дальше

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Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, сократила чистую прибыль в третьем квартале на 16,4% до $1,406 млрд, или $9,25 в расчете на акцию, по сравнению с $1,681 млрд, или $10,89 на акцию годом ранее. Прибыль без учета разовых... читать дальше

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Цены на нефть в 2023 году будут находиться на уровне $100 за баррель, однако прогнозировать их динамику на сегодняшний день сложно, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на пленарной сессии РЭН-2022. "В текущей ситуации, наверное, следующий год мы увидим (цены... "В текущей ситуации, наверное, следующий год мы увидим (цены... читать дальше

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Газовый хаб в Турции в случае его создания мог бы стать площадкой для образования цены на газ, а также для поставок в европейские страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Вчера на Энергетической неделе после... "Вчера на Энергетической неделе после... читать дальше

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Российские нефтегазовые компании не сокращают свои инвестиционные программы. "У нас достаточно средств. Инвестпрограммы наших компаний не сокращены", - сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на "Российской энергетической неделе". "У нас достаточно средств. Инвестпрограммы наших компаний не сокращены", - сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на "Российской энергетической неделе". "Я знаю это, потому что я... "Я знаю это, потому что я... читать дальше

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Россия в ближайшее время планирует производить 64 млн тонн СПГ в год, затем намерена увеличивать объемы. "Мы в рамках своей Энергетической стратегии начали развивать производство сжиженного природного газа. И в нынешней ситуации (санкционных ограничений) надо... "Мы в рамках своей Энергетической стратегии начали развивать производство сжиженного природного газа. И в нынешней ситуации (санкционных ограничений) надо... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассчитывает, что механизм обязательной продажи на бирже ряда категорий товаров при существенном изменении условий их оборота заработает с 2023 года, заявил глава ведомства Максим Шаскольский. "Он (законопроект о введении... "Он (законопроект о введении... читать дальше

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Решения об увеличении мощности портов и расшивке транспортной инфраструктуры для переориентации нефтяного экспорта приняты на уровне правительства, сообщил вице-премьер Александр Новак на "Российской энергетической неделе". Он напомнил, что РФ работает над поиском новых... Он напомнил, что РФ работает над поиском новых... читать дальше

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Российские компании столкнутся со сложностями после вступления в силу механизма price cap ("ценового потолка"), однако пока оценить масштаб проблемы затруднительно, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах РЭН-2022. "Безусловно, какие-то... "Безусловно, какие-то... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,49 пункта (0,794%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1967,14 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1975,82 (+1,24%) пункта,... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского снизились. Инвесторы оценивали протокол сентябрьского заседания ФРС США, который показал, что американский ЦБ намерен продолжить повышать ключевые ставки и будет удерживать их на высоком уровне... Инвесторы оценивали протокол сентябрьского заседания ФРС США, который показал, что американский ЦБ намерен продолжить повышать ключевые ставки и будет удерживать их на высоком уровне... читать дальше

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