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Руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) больше беспокоит риск неприемлемо высокой инфляции, чем чрезмерный подъем ставок, свидетельствует протокол сентябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Федрезерв на этом заседании повысил... Федрезерв на этом заседании повысил... читать дальше

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Цены на нефть стабильны в четверг после падения по итогам трех сессий подряд. В центре внимания трейдеров - доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю, который будет опубликован в 18:00 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global... Эксперты, опрошенные S&P Global... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в четверг, следуя динамике рынка акций США. Инвесторы оценивают протокол сентябрьского заседания ФРС США, который показал, что американский ЦБ, как ожидается, продолжит повышать ключевые ставки и будет... Инвесторы оценивают протокол сентябрьского заседания ФРС США, который показал, что американский ЦБ, как ожидается, продолжит повышать ключевые ставки и будет... читать дальше

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Грузооборот морских портов России за январь-сентябрь 2022 года уменьшился на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 619,2 млн тонн, сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП). Объём перевалки сухогрузов составил 293,3 млн... Объём перевалки сухогрузов составил 293,3 млн... читать дальше

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Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году составит 99,55 млн баррелей в сутки, что на 2,1 млн б/с больше, чем в 2021 году, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Таким образом, EIA слегка... Таким образом, EIA слегка... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 64 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 3,87 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Фондовая Америка закрылась в минусе, при этом индикатор S&P 500 завершил снижением шестую сессию подряд и опустился до минимума с ноября 2020 года. Инвесторы ждут ключевых данных Минтруда США о динамике потребительских цен в сентябре, которые будут опубликованы в... читать дальше

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Доллар США и юань практически не менялись на "Московской бирже" на старте торгов в четверг утром, сделок с евро в первые минуты не было, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению. Первые сделки по доллару США прошли по цене 64,02-64,39... Первые сделки по доллару США прошли по цене 64,02-64,39... читать дальше

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Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард раскритиковала денежно-кредитную политику ряда европейских стран, назвав ее контрпродуктивной в борьбе с высокой инфляцией. Европейские государства, в том числе Франция и Германия, представили ряд программ,... Европейские государства, в том числе Франция и Германия, представили ряд программ,... читать дальше

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Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2022 год со $104,21/барр. до $102,09/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Минэнерго также понизило оценку стоимости Brent на 2023 год с $96,91/барр до... читать дальше

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Фондовые индексы Европы завершили торги в среду в минусе шестую сессию подряд на фоне беспокойства инвесторов из-за дальнейшего экономического роста и повышения процентных ставок в мире. Трейдеры ждут публикации данных об изменении потребительских цен в США сентябре,... Трейдеры ждут публикации данных об изменении потребительских цен в США сентябре,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 октября, составляет 63,7559 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,19 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 октября, составляет 62,5867 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 октября, составляет 62,5867 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Внешнеторговый баланс Германии Внешнеторговый баланс Германии ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 33799,328 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 405,686 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 886,9999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8257 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,0075 руб., максимальный - 64,9275... Минимальный курс доллара США составил 63,0075 руб., максимальный - 64,9275... читать дальше

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