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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,7559 руб., евро - 62,5867 руб.
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13 октября 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,7559 руб., евро - 62,5867 руб.
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13 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 октября, составляет 63,7559 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,19 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 октября, составляет 62,5867 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,86 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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