Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1067,3 млрд руб.

12 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 октября по данным на начало операционного дня выросло до 1067,3 млрд руб.

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 189 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,7559 руб. По... читать дальше

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Открытие филиалов иностранных банков на территории России при отсутствии доступа к информации головной организации и возможности воздействовать на нее мерами регулирования создает риски финансовой стабильности, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы в... читать дальше

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ОПЕК понизила оценку роста предложения нефти из стран не-ОПЕК в 2022 году на 180 тыс. б/с - до 65,6 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Таким образом, добыча в странах не-ОПЕК, согласно прогнозу альянса, увеличится на 1,93 млн б/с относительно показателя 2021... читать дальше

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В четверг, 13 октября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 64 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В четверг, 13 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 3,87 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Кредитные организации смогут не проводить обязательную идентификацию физических лиц при переводе электронных денежных средств в пользу компаний, созданных за пределами РФ, если сумма перевода не превышает 15 тыс. руб., следует из законопроекта, внесенного в... читать дальше

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ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,5 млн б/с, до 2,64 млн б/с, в 2023 году - на 0,4 млн б/с, до 2,34 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Таким образом, в 2022 году, согласно опубликованной оценке, потребление нефти составит 99,7 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4520 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,4116 руб. Минимальный курс евро составил 62,3525 руб., максимальный - 65,8675 руб. Было заключено 8346... Минимальный курс евро составил 62,3525 руб., максимальный - 65,8675 руб. Было заключено 8346... читать дальше

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Страны ОПЕК в сентябре по отношению к августу увеличили добычу нефти на 146 тыс. баррелей в сутки - до 29,77 млн б/с, говорится в отчете картеля. Таким образом, страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, отстают от плана по добыче на 1,35 млн б/с. По-прежнему существенно... По-прежнему существенно... читать дальше

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Чистая прибыль PepsiCo Inc. (США) за двенадцать недель, завершившихся 3 сентября (в третьем квартале 2022 финансового года), выросла на 22% и составила $2,70 млрд, или $1,97 в расчете на акцию, по сравнению с $2,22 млрд, или $1,60 на акцию, полученными за сопоставимый период... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы крупнейших стран Азии изменились разнонаправленно, при этом китайский рынок вышел в плюс к концу дня. Негативное влияние на рынки продолжают оказывать угроза рецессии в мировой экономике на фоне сохранения высокой инфляции и... Негативное влияние на рынки продолжают оказывать угроза рецессии в мировой экономике на фоне сохранения высокой инфляции и... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,81 пункта (1,17%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1972,27 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1973,82 (+1,25%) пункта, минимальное... читать дальше

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Тарифы на авиаперевозку грузов в международном сообщении выросли в 2,7 раза относительно допандемийного 2019 года, заявил замгендиректора по логистике АО "Почта России" Сергей Сергушев. "С точки зрения основного вызова, который появился у нас: если вспомнить 2019 год,... "С точки зрения основного вызова, который появился у нас: если вспомнить 2019 год,... читать дальше

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Ценовой потолок на российскую нефть чреват дефицитом, это прописные истины, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели. Путин процитировал американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона... Путин процитировал американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона... читать дальше

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Минфин считает неприемлемым экспорт нефтепродуктов, за которые получен демпфер, проблему надо решать. Такое мнение высказал журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов. "Проблема есть, ее надо решать, потому что тот, кто покупает нефтепродукты на внутреннем рынке с... "Проблема есть, ее надо решать, потому что тот, кто покупает нефтепродукты на внутреннем рынке с... читать дальше

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Москва закладывает в проект бюджета на 2023 год заимствования через размещение облигаций в размере до 150 млрд руб. В целом проектом бюджета предусмотрено привлечение в 2023 г. займов в объёме до 190,6 млрд рублей, говорится в сообщении правительства Москвы. В эту сумму... В целом проектом бюджета предусмотрено привлечение в 2023 г. займов в объёме до 190,6 млрд рублей, говорится в сообщении правительства Москвы. В эту сумму... читать дальше

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