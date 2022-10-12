12 октября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
12 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июль 2022
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Август 2022
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Август 2022
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Август 2022
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Август 2022
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Сентябрь 2022
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 октября 2022 года 09:11
В ходе сегодняшних торгов курс доллара умеренно снижается к евро, однако растет к японской иене, обновляя максимальное значение за 24 года.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский... читать дальше
.
12 октября 2022 года 09:06
Вызвавшее недовольство Вашингтона решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти было экономическим, а не политическим, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.
"Решение ОПЕК+ было чисто экономическим и было принято единогласно государствами-членами... читать дальше
.
12 октября 2022 года 09:03
2 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-319 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.
12 октября 2022 года 09:00
Большинство фондовых индексов крупнейших стран Азии в среду снижаются.
Негативное влияние на рынки продолжают оказывать угроза рецессии в мировой экономике на фоне сохранения высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики крупными центральными банками, пишет... читать дальше
.
12 октября 2022 года 08:58
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в первой декаде октября увеличилась до 6,669% с 6,541% в третьей декаде... читать дальше
.
12 октября 2022 года 08:49
Американцы ожидают, что инфляция в США через год будет находиться на уровне 5,4%, а не 5,75%, прогнозировавшихся в августе, свидетельствуют данные опроса Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.
До этого инфляционные ожидания в Штатах достигали рекордно пикового... читать дальше
.
12 октября 2022 года 08:41
Цены на нефть опускаются третью сессию подряд утром в среду на опасениях по поводу мировой экономики и ужесточения антиковидных ограничений в Китае.
Накануне Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 2,7% по сравнению с июльскими... читать дальше
.
12 октября 2022 года 08:35
Санкции заставляют сегментировать определенные виды экономической активности, банков надо больше, чем до пандемии, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Банков ровно столько, сколько есть потребность в экономике. Но при прочих равных я сказал бы, что,... читать дальше
.
12 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
...
.
12 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 30,74 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
12 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 45,07 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
12 октября 2022 года 08:29
Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились во вторник по итогам пятой сессии подряд, Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом плюсе.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 36,31 пункта... читать дальше
.
12 октября 2022 года 08:20
Доллар США и юань растут на "Московской бирже" на старте торгов в среду, сделок с евро в первые минуты не было, рубль дешевеет, реагируя на снижение нефтяных котировок и низкий интерес инвесторов к риску.
По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 64,215... читать дальше
.
12 октября 2022 года 08:09
Европейские фондовые индексы во вторник упали по итогам пятых торгов подряд на фоне сохраняющихся опасений по поводу прогноза мировой экономики и перспектив дальнейшего роста процентных ставок.
В центре внимания трейдеров также остаются геополитические риски, пишет... читать дальше
.
12 октября 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 63,684 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 137,14 коп.
фициальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 62,3481 руб. По сравнению с...
.
12 октября 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Внешнеторговый баланс Великобритании
... читать дальше
.