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В ходе сегодняшних торгов курс доллара умеренно снижается к евро, однако растет к японской иене, обновляя максимальное значение за 24 года. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский... читать дальше

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Вызвавшее недовольство Вашингтона решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти было экономическим, а не политическим, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан. "Решение ОПЕК+ было чисто экономическим и было принято единогласно государствами-членами... "Решение ОПЕК+ было чисто экономическим и было принято единогласно государствами-членами... читать дальше

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2 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-319 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Большинство фондовых индексов крупнейших стран Азии в среду снижаются. Негативное влияние на рынки продолжают оказывать угроза рецессии в мировой экономике на фоне сохранения высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики крупными центральными банками, пишет... Негативное влияние на рынки продолжают оказывать угроза рецессии в мировой экономике на фоне сохранения высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики крупными центральными банками, пишет... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в первой декаде октября увеличилась до 6,669% с 6,541% в третьей декаде... читать дальше

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Американцы ожидают, что инфляция в США через год будет находиться на уровне 5,4%, а не 5,75%, прогнозировавшихся в августе, свидетельствуют данные опроса Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка. До этого инфляционные ожидания в Штатах достигали рекордно пикового... До этого инфляционные ожидания в Штатах достигали рекордно пикового... читать дальше

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Цены на нефть опускаются третью сессию подряд утром в среду на опасениях по поводу мировой экономики и ужесточения антиковидных ограничений в Китае. Накануне Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 2,7% по сравнению с июльскими... Накануне Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 2,7% по сравнению с июльскими... читать дальше

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Санкции заставляют сегментировать определенные виды экономической активности, банков надо больше, чем до пандемии, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "Банков ровно столько, сколько есть потребность в экономике. Но при прочих равных я сказал бы, что,... "Банков ровно столько, сколько есть потребность в экономике. Но при прочих равных я сказал бы, что,... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 30,74 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 45,07 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились во вторник по итогам пятой сессии подряд, Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом плюсе. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 36,31 пункта... Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 36,31 пункта... читать дальше

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Доллар США и юань растут на "Московской бирже" на старте торгов в среду, сделок с евро в первые минуты не было, рубль дешевеет, реагируя на снижение нефтяных котировок и низкий интерес инвесторов к риску. По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 64,215... По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 64,215... читать дальше

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Европейские фондовые индексы во вторник упали по итогам пятых торгов подряд на фоне сохраняющихся опасений по поводу прогноза мировой экономики и перспектив дальнейшего роста процентных ставок. В центре внимания трейдеров также остаются геополитические риски, пишет... В центре внимания трейдеров также остаются геополитические риски, пишет... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 63,684 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 137,14 коп. фициальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 62,3481 руб. По сравнению с... фициальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 62,3481 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Внешнеторговый баланс Великобритании ... ... читать дальше

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