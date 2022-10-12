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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,684 руб., курс евро - 62,3481 руб.
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12 октября 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,684 руб., курс евро - 62,3481 руб.
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12 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 63,684 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 137,14 коп. фициальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 62,3481 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 154,62 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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