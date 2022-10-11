Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7548 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,625 руб., максимальный - 8,8 руб. Было заключено 56224 сделки. Объем торгов составил 85084,39 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,683 руб. за юань.

11 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1372 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7548 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 33393,642 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1114,012 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14662 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,3859 руб. Минимальный курс евро составил 61,8225 руб., максимальный - 63,0475 руб. Было заключено 23774... Минимальный курс евро составил 61,8225 руб., максимальный - 63,0475 руб. Было заключено 23774... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1372 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7548 руб. Минимальный курс юаня составил 8,625 руб., максимальный - 8,8 руб. Было заключено 56224 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,625 руб., максимальный - 8,8 руб. Было заключено 56224 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13746 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,737 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,05 руб., максимальный - 64,6075 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 62,05 руб., максимальный - 64,6075 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ скорректировался вверх на фоне ослабления геополитической напряженности и улучшения настроений на внешних фондовых площадках Во вторник снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, шанхайский Shanghai Composite... Во вторник снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, шанхайский Shanghai Composite... читать дальше

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Японский автопроизводитель Honda Motor в партнерстве с южнокорейской LG Energy Solution построит завод по производству аккумуляторов для электромобилей за $4,4 млрд в американском штате Огайо. Как сообщила Honda, строительство нового завода стартует в начале 2023 года,... Как сообщила Honda, строительство нового завода стартует в начале 2023 года,... читать дальше

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Общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, по данным на 5 октября составил 868,3 млрд рублей. Это на 45% больше аналогичного показателя за 2021 год, сообщил Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 606 млрд... В частности, Россельхозбанк выдал 606 млрд... читать дальше

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Цены на нефть продолжают падать вечером во вторник на опасениях по поводу глобального спроса на топливо. Накануне Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 1,6% после публикации данных о том, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin... Накануне Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 1,6% после публикации данных о том, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в сентябре 2022 года вырос на 2,6% по отношению к августу, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса... читать дальше

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Банк России выявил практику необоснованного навязывания страховщика, а также ограничения свободы выбора заемщиком страховщика в потребительском кредитовании, говорится в письме, опубликованном ЦБ. Нарушения были зафиксированы ЦБ в рамках мероприятий поведенческого надзора, в... читать дальше

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Сбербанк в сентябре 2022 года нарастил объем розничных кредитов на 2% - до 11,4 трлн рублей, сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв. "Драйвером выступали ипотечные кредиты (+2,4% за сентябрь с учетом секьюритизации). Всего розничным клиентам... "Драйвером выступали ипотечные кредиты (+2,4% за сентябрь с учетом секьюритизации). Всего розничным клиентам... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 25316 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9433 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,6525 руб., максимальный - 65,2625 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 62,6525 руб., максимальный - 65,2625 руб. Была... читать дальше

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"АЛРОСА" продолжает работать в штатном режиме и может даже немного перевыполнить план по добыче на 2022 год, сообщил гендиректор компании Сергей Иванов на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. Компания также готовится к началу восстановления рудника... читать дальше

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Старейший и один из крупнейших в США банков-кастодианов Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon) со вторника начнет принимать на хранение, а также осуществлять операции с криптовалютами наряду с традиционными активами. Как сообщил банк, BNY Mellon - первый из восьми... Как сообщил банк, BNY Mellon - первый из восьми... читать дальше

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Доллар США и евро активно растут на "Московской бирже" днем во вторник; доллар США поднялся выше 64 руб./$1 впервые с 7 июля, евро преодолел отметку 63 руб. впервые с 11 августа. Рубль дешевеет на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к риску вслед за ростом... Рубль дешевеет на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к риску вслед за ростом... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются пятую сессию подряд. Аппетит к риску остается низким в связи с опасениями инвесторов, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) ослабит экономическую активность и корпоративные прибыли,... читать дальше

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