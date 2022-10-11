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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 12 октября в размере 62,3481 руб.
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11 октября 2022 года 16:06
ЦБ РФ установил курс евро с 12 октября в размере 62,3481 руб.
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11 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 62,3481 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 154,62 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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