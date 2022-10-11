11 октября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Сентябрь 2022
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Август 2022
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Август 2022
Это автоматическое сообщение.
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11 октября 2022 года 16:06
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 62,3481 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 154,62 коп.
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11 октября 2022 года 16:06
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 63,684 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 137,14 коп.
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11 октября 2022 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,8/71,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 134 коп., Cредний курс продажи...
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11 октября 2022 года 16:02
ВВП Белоруссии в январе-сентябре 2022 года снизился на 4,7%, что на 0,2 процентного пункта лучше показателя по итогам января-августа.
Такую оценку привел заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич. "Значительную поддержку положительным трендам оказали рост... читать дальше
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11 октября 2022 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 13216 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,684 руб. По... читать дальше
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11 октября 2022 года 15:41
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz AG увеличил продажи в третьем квартале на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года, несмотря на сохраняющуюся нехватку полупроводниковых компонентов и другие проблемы в цепочках поставок. Как говорится в пресс-релизе компании, ее... читать дальше
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11 октября 2022 года 15:32
В ходе 20-го съезда коммунистической партии Китая, начинающегося на этой неделе, будет обсуждаться план развития страны на ближайшую пятилетку, который позволит ответить на вопросы о том, насколько быстро экономика КНР сможет превзойти американскую, и произойдет ли это вообще,... читать дальше
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11 октября 2022 года 15:30
В среду, 12 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 45,07 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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11 октября 2022 года 15:30
В среду, 12 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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11 октября 2022 года 15:30
В среду, 12 октября, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 30,74 млрд руб.
Эмитент
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Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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11 октября 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18082 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9596 руб.
Минимальный курс евро составил 61,8 руб., максимальный - 64 руб. Было заключено 8719 сделок.... читать дальше
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11 октября 2022 года 15:09
Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовом рынке информирует о непроведении 12 октября 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении министерства.
Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают,... читать дальше
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11 октября 2022 года 15:02
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опустились на торгах во вторник, за исключением шанхайского Shanghai Composite. В том числе давление на рынки оказало падение акций технологического сектора.
Как сообщалось, власти США на... читать дальше
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11 октября 2022 года 14:53
Цены на нефть усилили снижение днем во вторник.
Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 мск подешевели на $2,14 (2,22%) - до $94,05 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской... читать дальше
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11 октября 2022 года 14:48
Путин про ОПЕК+: наши действия направлены на стабильность на мировом энергорынке, а не на создание кому-то проблем
11 октября. FINMARKET.RU - Решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки направлено на создание стабильности на мировых... читать дальше
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11 октября 2022 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 24,52 пункта (1,279%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1941,49 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1946,62 (+1,55%) пункта,... читать дальше
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