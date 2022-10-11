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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 62,3481 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 154,62 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 63,684 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 137,14 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,8/71,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 134 коп., Cредний курс продажи...

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ВВП Белоруссии в январе-сентябре 2022 года снизился на 4,7%, что на 0,2 процентного пункта лучше показателя по итогам января-августа. Такую оценку привел заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич. "Значительную поддержку положительным трендам оказали рост... Такую оценку привел заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич. "Значительную поддержку положительным трендам оказали рост... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 13216 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,684 руб. По... читать дальше

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Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz AG увеличил продажи в третьем квартале на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года, несмотря на сохраняющуюся нехватку полупроводниковых компонентов и другие проблемы в цепочках поставок. Как говорится в пресс-релизе компании, ее... читать дальше

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В ходе 20-го съезда коммунистической партии Китая, начинающегося на этой неделе, будет обсуждаться план развития страны на ближайшую пятилетку, который позволит ответить на вопросы о том, насколько быстро экономика КНР сможет превзойти американскую, и произойдет ли это вообще,... читать дальше

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В среду, 12 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 45,07 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 12 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В среду, 12 октября, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 30,74 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18082 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9596 руб. Минимальный курс евро составил 61,8 руб., максимальный - 64 руб. Было заключено 8719 сделок.... Минимальный курс евро составил 61,8 руб., максимальный - 64 руб. Было заключено 8719 сделок.... читать дальше

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Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовом рынке информирует о непроведении 12 октября 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении министерства. Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают,... Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают,... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опустились на торгах во вторник, за исключением шанхайского Shanghai Composite. В том числе давление на рынки оказало падение акций технологического сектора. Как сообщалось, власти США на... Как сообщалось, власти США на... читать дальше

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Цены на нефть усилили снижение днем во вторник. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 мск подешевели на $2,14 (2,22%) - до $94,05 за баррель. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 мск подешевели на $2,14 (2,22%) - до $94,05 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской... Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской... читать дальше

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Путин про ОПЕК+: наши действия направлены на стабильность на мировом энергорынке, а не на создание кому-то проблем 11 октября. FINMARKET.RU - Решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки направлено на создание стабильности на мировых... 11 октября. FINMARKET.RU - Решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки направлено на создание стабильности на мировых... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 24,52 пункта (1,279%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1941,49 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1946,62 (+1,55%) пункта,... читать дальше

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