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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 11 октября в размере 60,8019 руб.
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10 октября 2022 года 16:05
ЦБ РФ установил курс евро с 11 октября в размере 60,8019 руб.
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10 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 октября, составляет 60,8019 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 82,63 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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