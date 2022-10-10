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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 11 октября в размере 60,8019 руб.
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10 октября 2022 года 16:05

ЦБ РФ установил курс евро с 11 октября в размере 60,8019 руб.

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10 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 октября, составляет 60,8019 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 82,63 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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